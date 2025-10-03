Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. október 2025 15:02 Breiðablik tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrra á Hlíðarenda. Vísir/Diego Breiðablik fær í kvöld þriðja tækifærið á átta dögum til að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í Bestu deild kvenna. Blikar hafa tapað fyrir Stjörnunni (1-2) og Þrótti (2-3) í síðustu tveimur leikjum sínum. Liðið hafði aðeins tapað einu sinni í fyrstu átján leikjum sínum. Breiðablik mætir Víkingi á Kópavogsvelli klukkan 18.00 í kvöld en það er frítt á völlinn í boði Varðar. Blikar eru með sjö stiga forskot á FH og Þrótt auk þess að vera með miklu betri markatölu. Forskotið er því eiginlega átta stig þegar níu stig eru eftir í pottinum. Sigur í kvöld þýðir að titilinn er í höfn. „Okkar stúlkur hafa hins vegar ekki náð að sýna sitt besta enda umfjöllun og tal um titil búin að vera óþarflega mikil,“ segir í frétt á heimasíðu Blika. Kvennalið Breiðabliks getur varið Íslandsmeistaratitil sinn og jafnframt unnið tuttugasta Íslandsmeistaratitil sinn í sögunni. Breiðablik vann sinn fyrsta titil árið 1977 en gæti náð sex titla forskoti á Val takist liðinu að landa þessum titli. Þetta yrði líka í tíunda skiptið í sögunni sem Blikar næðu að verja Íslandsmeistaratitilinn en það gerðu þær líka 1980, 1981, 1983, 1983, 1991, 1992, 1995, 1996 og 2001. Blikakonur myndu jafnframt vinna tvöfalt í níunda sinn en það gerðu þær einnig 1981, 1982, 1983, 1994, 1996, 2001, 2005 og 2018. View this post on Instagram A post shared by Breiðablik FC (@breidablikfc) Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Íslensk hetja sendi Bergen upp í sjöunda himinn: Ein bestu kaup félagsins Fótbolti Stólarnir fastir í München Körfubolti Sjáðu mark Hákonar og vítavörslurnar þrjár Fótbolti Semenya hættir baráttu sinni Sport „Heimskulegt og asnalegt hjá mér“ Golf Bjóða upp á Frank Booker-árskort Körfubolti Afar ólík viðbrögð hjá Hlyni Bærings og Benna Gumm eftir byrjun þáttarins Körfubolti „FIFA getur ekki leyst pólitísk vandamál heimsins“ Fótbolti Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Enski boltinn Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé Sport Fleiri fréttir Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu Sjá meira