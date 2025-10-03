Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Atli Ísleifsson skrifar 3. október 2025 13:55 Sarah Mullally varð prestur árið 2002 og varð árið 2015 ein fyrsta konan til að fá biskupatign innan ensku þjóðkirkjunnar. AP Sarah Mullally verður fyrsta konan til leiða þjóðkirkju Englands þegar hún verður formlega skipuð erkibiskupinn af Kantaraborg. Frá þessu var greint í morgun en hún tekur formlega við embættinu í mars á næstu árum. Mullally verður 106. erkibiskupinn af Kantaraborg í 1.400 ára sögu þjóðkirkju Englands. Erlendir fjölmiðlar segja að hópur íhaldsmanna í kirkjum víða í Afríku og Asíu hafi gagnrýnt skipun Mullally sem er einnig menntaður hjúkrunarfræðingur. Í ávarpi segir Mullally að hún finni fyrir „mikilli ábyrgð“ vegna skipunarinnar en að hún finni fyrir „friði og trú á að guð muni bera [sig]“ í verkefnunum fram undan. Hello, my name is Bishop Sarah Mullally.I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp— Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025 Hún verður skipuð erkibiskupinn af Kantaraborg í janúar næstkomandi og tekur formlega við stjórnartaumunum í þjóðkirkju Englands í mars á næsta ári. Mullally tekur við embætti erkibiskups af Kantaraborg af Justin Welby sem afsalaði sér hempunni í nóvember síðastliðnum í kjölfar gagnrýni sem beindist að honum vegna viðbragða hans í kynferðisbrotahneyksli sem skók kirkjuna. Alls eru um 85 milljónir meðlima þjóðkirkju Englands (e. Church of England). Þó að Karl III Bretakonungur sé formlega æðsti leiðtogi kirkjunnar þá er erkibiskupinn af Kantaraborg æðsti biskup kirkjunnar og andlegur leiðtogi safnaðarins. GAFCON, hópur íhaldssamra kirkna sem tengjast ensku þjóðkirkjunni, hafa í dag gagnrýnt skipan Mullally og segja að enski armur kirkjunnar hafi með skipuninni „afsalað sér forystuvaldi sínu“. Mullally varð prestur árið 2002 og varð árið 2015 ein fyrsta konan til að fá biskupatign innan ensku þjóðkirkjunnar. Hún hefur gegnt hlutverki biskups í London síðan 2018 og þykir frjálslynd í skoðunum. Hefur hún meðal annars talað fyrir réttindum hinsegin fólks. Enska þjóðkirkjan kynnti breytingar fyrir ellefu árum sem gerðu konum heimilt að taka við stöðu erkibirkups. Bretland Trúmál Mest lesið Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Innlent Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Vaktin: Dómari kveður upp um refsingu Diddy Erlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Innlent „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Innlent Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína Innlent Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Erlent Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Erlent Hamas liðar vilja ekki afvopnast Erlent Fleiri fréttir „Það vill enginn spila eftir reglum sem eru samdar annars staðar“ Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Vaktin: Dómari kveður upp um refsingu Diddy Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Hamas liðar vilja ekki afvopnast Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Sjá meira