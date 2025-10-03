Lífið samstarf

Úr­val Út­sýn hefur svarað kalli um björgunar­far­gjöld

Úrval Útsýn
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn hefur svarað kalli stjórnvalda um björgunarfargjöld fyrir farþega í vanda eftir fall Play. Kynntu þér málíð á vef Úrvals Útsýnar.
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn ákvað strax að svara kalli stjórnvalda um björgunarfargjöld fyrir farþega í vanda eftir fall Play. Frá því að staðan kom upp hefur ferðaskrifstofan aðstoðað fjölda farþega en bæta nú við enn fleiri sætum.

Það kom fram í fréttum í gær að flugfélög hafa ekki orðið við kalli yfirvalda um aðstoð við að koma farþegum heim á viðráðanlegu verði en það hefur ferðaskrifstofan gert og bætir nú um betur.

Úrval Útsýn hefur nú sett til hliðar 200 sæti í viðbót á sérstöku verði, sem nýtast þeim sem eru á Kanaríeyjum og Madeira. Þessi flug taka á loft á morgun og næstu sólarhringum og koma því til gagns strax.

Þórunn Reynisdóttir er forstjóri Úrval Útsýnar.

„Við finnum til samkenndar með fólkinu sem er í þessum aðstæðum og höfum frá því að staðan kom upp nýtt alla umframgetu okkar og höfum unnið að þessu hörðum höndum. Með þessum auka sætafjölda sem við erum að bæta við núna á sérkjörum erum við að gera það sem við getum – hratt, örugglega og af heilindum,“ segir Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrval Útsýnar.

Næstu ferðir:

4. október TFS til KEF

5. október ALC til KEF

7. október ALC til KEF

8. október TFS til KEF

9. október TFS til KEF

Flugin og upplýsingar um þau eru á vef Úrvals Útsýnar. Þar má finna öll flug sem eru í boði og þau sem bætast við á næstunni er um leið sett inn á vefinn.

