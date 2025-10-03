Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 3. október 2025 15:03 Eyþór Ingi og Salka Sól eru meðal þeirra sem koma fram á Bítlatónleikum í Eldborg á sunnudag. SAMSETT Landslið tónlistarfólks kemur saman í Hörpu á sunnudag í tilefni af 65 ára afmæli Bítlana. Tímamótunum verður fagnað með stórtónleikum og stæl í Eldborg. „Um liðna helgi fóru fram Bítla tónleikar í Hofi þar sem Salka Sól, Eyþór Ingi, Matti og Eyjólfur Kristjánsson sungu öll bestu lög Bítlana. Mikil stemning var í Hofi og gestir hæst ánægðir eftir frábæra kvöldstund,“ segir í fréttatilkynningu. Bítlana þarf svo sem ólíklega að kynna en á þeim tíu árum sem þeir störfuðu gáfu þeir út þrettán stúdíóplötur og 213 lög en tuttugu þeirra náðu toppsæti bandaríska Billboard listans, sem er nokkuð sem enginn hefur leikið eftir. Meðal tónlistarfólks sem stígur á stokk eru Eyjólfur Kristjánsson, Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Salka Sól, Magni Ásgeirsson og Matti Matt. Hljómsveit, sem er undir stjórn Þóris Úlfarssonar, er skipuð af Magnúsi Magnússyni, Stefáni Magnússyni, Einari Þór Jóhannssyni, Inga Birni Ingasyni, Kjartani Hákonarsyni og Vilhjálmi Guðjónssyni. Nánari upplýsingar má finna hér. Tónlist Tónleikar á Íslandi Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Menning Heimatilbúið „corny“ Lífið „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ Lífið Fleiri fréttir Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Sjá meira