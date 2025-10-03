Innlent

Skjálfta­hrina við Krýsu­vík og Kleifar­vatn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Skjálftarnir eiga upptök sín nærri Kleifarvatni og Krýsuvík.
Skjálftahrina er nú í gangi við Krýsuvík og Kleifarvatn. Stærsti skjálftinn í hrinunni er skráður klukkan 7:39 og var 3,3 að stærð. Aðrir skjálftar hafa verið minni en einn á stærð. Skjálftahrinan virðist hafa hafist rétt fyrir klukkan sjö í morgun.

Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er skjálftahrinan ekki á Sundhnúksgígaröðinni heldur öðru svæði við Krýsuvík og Kleifarvatn. Aðeins er skjálftahrinu að ræða.

Kleifarvatn er merkt á myndinni en til vinstri má sjá eldgosasvæðið nær Grindavík. map.is

Viðvörunarstig Veðurstofunnar vegna eldgoss á Sundhnúksgígaröðinni var hækkað fyrir um viku síðan þegar kvikumagn undir kvikuhólfi í Svartsengi hafði náð neðri mörkum. Varað hefur við því að eldgos geti hafist á hverri stundu. Skjálftahrinan sem er í gangi núna tengist því þó ekki. 

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Grindavík

