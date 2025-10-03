Skjálftahrina er nú í gangi við Krýsuvík og Kleifarvatn. Stærsti skjálftinn í hrinunni er skráður klukkan 7:39 og var 3,3 að stærð. Aðrir skjálftar hafa verið minni en einn á stærð. Skjálftahrinan virðist hafa hafist rétt fyrir klukkan sjö í morgun.
Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er skjálftahrinan ekki á Sundhnúksgígaröðinni heldur öðru svæði við Krýsuvík og Kleifarvatn. Aðeins er skjálftahrinu að ræða.
Viðvörunarstig Veðurstofunnar vegna eldgoss á Sundhnúksgígaröðinni var hækkað fyrir um viku síðan þegar kvikumagn undir kvikuhólfi í Svartsengi hafði náð neðri mörkum. Varað hefur við því að eldgos geti hafist á hverri stundu. Skjálftahrinan sem er í gangi núna tengist því þó ekki.
Auknar líkur eru á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi í Sundhnúkgsígaröðinni og hefur Veðurstofan hækkað viðvörunarstig. Þetta kemur fram í tilkynningu en þar segir að kvikumagn nái neðri mörkum þess að gos geti hafist eftir tvo daga, á laugardag 27. september.
Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi og hefur verið á stöðugum hraða undanfarnar vikur. Frá síðasta eldgosi sem hófst 16. júlí hafa um tíu milljónir rúmmetra af kviku bæst aftur við kvikusöfnunarsvæðið undir Svartsengi.