Það er alltaf sérstök stemning að velja jólagjöf. Við viljum gleðja, sýna þakklæti og skapa minningar – en oft getur verið erfitt að finna gjöf sem hentar öllum. Þess vegna hafa Dineout gjafabréfin á örfáum árum slegið rækilega í gegn hjá bæði einstaklingum og fyrirtækjum.

Það sem gerir þau einstök er að þau eru í senn falleg, sveigjanleg og fjölbreytt. Gefandinn getur valið hvort gjafabréfið kemur í glæsilegri gjafaöskju, sem prýðir hvaða jólatré sem er, eða sem rafrænt gjafabréf sem berst strax og er alltaf við höndina í gegnum símaveskið.

Gjöf sem starfsfólkið elskar

Fyrirtæki um allt land hafa síðustu ár valið Dineout gjafabréfin sem jólagjöf til starfsmanna og ástæðan er einföld. Þegar markmiðið er að gleðja sem flesta, þá skiptir máli að gjöfin höfði til allra. Með Dineout gjafabréfi er það tryggt – því starfsfólkið velur sjálft hvernig það nýtir gjöfina.

Einn starfsmaður kann að vilja fara út að borða með fjölskyldunni. Annar nýtir bréfið í jólasteik í sælkeraverslun. Sá þriðji fer með vinum á kaffihús eða ísferð og einhver annar bókar hótelgistingu utan borgarinnar. Sama gjöf, ólíkar upplifanir, allir ánægðir.

Yfir 400 glæsilegir samstarfsaðilar

Í dag gilda gjafabréfin hjá yfir 400 samstarfsaðilum um land allt. Þar á meðal eru veitingastaðir, kaffihús, ísbúðir, mathallir, hótel og sælkeraverslanir. Það þýðir að hvar sem þú ert á landinu – eða hvert sem þú ferð – þá er alltaf hægt að nýta bréfið.

Ein gjöf, margar minningar

Það sem fólk kann að meta mest er að gjafabréfið nýtist aftur og aftur þar til inneignin er uppurin. Fyrst er kannski keyptur jólamaturinn í sælkeraverslun, síðan kvöldverður í janúar og loks kaffibolli í febrúar. Gjöfin heldur áfram að gleðja vikum og mánuðum saman – löngu eftir að jólin eru liðin.

Fyrirtækjalausnin sem einfaldar jólin

Fyrirtæki fá líka einfaldleika sem skiptir máli í annasömum jólaundirbúningi:

  • Hægt að velja inneign og fjölda gjafabréfa.
  • Afhending rafrænt eða í gjafaöskju.
  • Hægt að sérsníða í takt við vörumerki fyrirtækisins.
  • Starfsfólk framvísar bréfinu sjálfu eða geymir það í símaveskinu.

Við sjáum um jólagjöfina fyrir þig í ár og einföldum líf þitt. Þú velur upphæð og fjölda, við sjáum um restina.

Jólagjöfin í ár

Árið 2025 þarf jólagjöfin ekki að vera flókin. Hún þarf bara að gleðja.

Dineout gjafabréfin eru jólagjöfin sem allir kunna að meta – og það er engin furða að þau hafa slegið í gegn síðustu ár.

Hafðu samband á gjafabref@dineout.is – við einföldum líf þitt og sjáum um jólagjöfina í ár.

