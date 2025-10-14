Dineout gjafabréf er jólagjöfin í ár Dinout 14. október 2025 10:19 Það er alltaf sérstök stemning að velja jólagjöf. Við viljum gleðja, sýna þakklæti og skapa minningar – en oft getur verið erfitt að finna gjöf sem hentar öllum. Þess vegna hafa Dineout gjafabréfin á örfáum árum slegið rækilega í gegn hjá bæði einstaklingum og fyrirtækjum. Það sem gerir þau einstök er að þau eru í senn falleg, sveigjanleg og fjölbreytt. Gefandinn getur valið hvort gjafabréfið kemur í glæsilegri gjafaöskju, sem prýðir hvaða jólatré sem er, eða sem rafrænt gjafabréf sem berst strax og er alltaf við höndina í gegnum símaveskið. Gjöf sem starfsfólkið elskar Fyrirtæki um allt land hafa síðustu ár valið Dineout gjafabréfin sem jólagjöf til starfsmanna og ástæðan er einföld. Þegar markmiðið er að gleðja sem flesta, þá skiptir máli að gjöfin höfði til allra. Með Dineout gjafabréfi er það tryggt – því starfsfólkið velur sjálft hvernig það nýtir gjöfina. Einn starfsmaður kann að vilja fara út að borða með fjölskyldunni. Annar nýtir bréfið í jólasteik í sælkeraverslun. Sá þriðji fer með vinum á kaffihús eða ísferð og einhver annar bókar hótelgistingu utan borgarinnar. Sama gjöf, ólíkar upplifanir, allir ánægðir. Yfir 400 glæsilegir samstarfsaðilar Í dag gilda gjafabréfin hjá yfir 400 samstarfsaðilum um land allt. Þar á meðal eru veitingastaðir, kaffihús, ísbúðir, mathallir, hótel og sælkeraverslanir. Það þýðir að hvar sem þú ert á landinu – eða hvert sem þú ferð – þá er alltaf hægt að nýta bréfið. Ein gjöf, margar minningar Það sem fólk kann að meta mest er að gjafabréfið nýtist aftur og aftur þar til inneignin er uppurin. Fyrst er kannski keyptur jólamaturinn í sælkeraverslun, síðan kvöldverður í janúar og loks kaffibolli í febrúar. Gjöfin heldur áfram að gleðja vikum og mánuðum saman – löngu eftir að jólin eru liðin. Fyrirtækjalausnin sem einfaldar jólin Fyrirtæki fá líka einfaldleika sem skiptir máli í annasömum jólaundirbúningi: Hægt að velja inneign og fjölda gjafabréfa. Afhending rafrænt eða í gjafaöskju. Hægt að sérsníða í takt við vörumerki fyrirtækisins. Starfsfólk framvísar bréfinu sjálfu eða geymir það í símaveskinu. Við sjáum um jólagjöfina fyrir þig í ár og einföldum líf þitt. Þú velur upphæð og fjölda, við sjáum um restina. Jólagjöfin í ár Árið 2025 þarf jólagjöfin ekki að vera flókin. Hún þarf bara að gleðja. Dineout gjafabréfin eru jólagjöfin sem allir kunna að meta – og það er engin furða að þau hafa slegið í gegn síðustu ár. Hafðu samband á gjafabref@dineout.is – við einföldum líf þitt og sjáum um jólagjöfina í ár. Jól Jólagjafir fyrirtækja Mest lesið Shine on, you crazy Íslendingar! Gagnrýni Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Lífið Eignuðust „risastóran“ dreng Lífið Hjálpa öðrum að eignast lítil kraftaverk Lífið samstarf „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Lífið Léttir að fá greininguna eftir langvarandi verki Lífið Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Tónlist „Aldraðir bræður“ leigðu sér hjólastóla með ökumönnum Ferðalög Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð hans Lífið Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Lífið Fleiri fréttir Dineout gjafabréf er jólagjöfin í ár Hjálpa öðrum að eignast lítil kraftaverk Þarf alltaf að vera vín? Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar Úrval Útsýn hefur svarað kalli um björgunarfargjöld Þessi litla breyting breytti í raun öllu! Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Eldhúspartý KVIK er á laugardaginn Hug-A-Lums þyngdarbangsar sem allir elska The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Stjörnurnar flyktust á frumsýningu einnar mest spennandi bíómyndar ársins Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við Heilbrigður hársvörður er lykillinn að fallegu hári Ógleymanlegar skíðaferðir með Bændaferðum Fékk sterkari bein án lyfja Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Hlaupaæfing með Rakel Maríu á Heilsudögum í Hagkaup tókst afar vel Uppselt, uppselt og aukatónleikum bætt við Sumar á Sýrlandi Skapaðu góðar minningar með Heimsferðum Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi Lærðu að tala við gervigreindina og fá svör sem virka! Þykkari augnhár og augabrúnir – vísindin á bak við UKLASH Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Ný svefnlína sem hjálpar þér að sofna, sofa og vakna hress! Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Sjá meira