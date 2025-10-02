Þjálfarinn Halldór Jón Sigurðsson hefur ákveðið að segja skilið við Tindastól, eftir að hafa stýrt fótboltaliðum félagsins í 200 leikjum í meistaraflokki. Ljóst er að spennandi tækifæri gæti beðið hans eftir frábæran árangur við erfiðar aðstæður.
Tindastóll kvaddi Donna, eins og Halldór er ávallt kallaður, í færslu á samfélagsmiðlum í dag. Hann vill sjálfur ekkert gefa uppi um næstu skref. Ljóst er þó að Íslandsmeistarar Breiðabliks renna til hans hýru auga, eftir að ljóst varð að Nik Chamberlain tæki við Kristianstad í Svíþjóð, og þá á KSÍ eftir að ráða nýjan þjálfara U19-landsliðs kvenna.
Þróttur er einnig í leit að arftaka Ólafs Kristjánssonar sem verður aðstoðarþjálfari A-landsliðs kvenna, og mikið er um hræringar í þjálfaramálum karlamegin, svo möguleikarnir virðast margir fyrir Donna sem nú er tilbúinn að kveðja Sauðárkók.
„Ég er búin að vera með liðið núna í fjögur ár og held að ég komist svo sem ekki lengra með það eins og er. Mig langar að fá aðeins aðra áskorun sjálfur og ég held að það sé fínt fyrir þær að fá aðeins aðra rödd,“ segir Donni sem verið hefur í fullri vinnu sem kennari í Árskóla samhliða fullu starfi sem þjálfari.
Hann fer ekki leynt með að það hafi oft reynst þungt að halda öllu gangandi hjá Tindastóli, með þrjá mismunandi formenn á síðustu fjórum árum og alls konar áskoranir, en samt hefur Tindastóll haldið sér í Bestu deild kvenna í þrjú ár samfleytt. Nú mun liðið hins vegar falla, eftir hörkubaráttu.
Donni hefur heldur ekki farið leynt með hve erfitt hafi verið að halda liðinu gangandi á hæsta stigi, með afar takmarkað fjármagn.
„Þetta er búið að vera ótrúlega þungt. Við erum búin að vera þrjú ár í efstu deild sem er ótrúlegt afrek að mínu mati, ef við berum okkur saman við liðin annars staðar. Það fólk sem við höfum er ótrúlega flott fólk sem hefur lagt sig allt í þetta en við þurfum fleira fólk og meira fjármagn til að vera samkeppnishæf lengur. Það er bara staðreynd. Að sama skapi eru þetta orðin þrjú ár í efstu deild og það er bara geggjað. En mig langaði bara í nýja áskorun,“ segir Donni.
Beðinn um að útskýra nánar erfiðar aðstæður á Króknum nefnir hann sem dæmi þá staðreynd að fótbolta- og körfuboltalið bæjarins hafi þurft að deila búningsklefum:
„Við búum við aðrar aðstæður yfir vetrartímann en önnur lið. Völlurinn er langoftast ekki upphitaður og við höfum þurft að moka hann sjálf til að geta æft. Við höfum verið í vandræðum með fjármagn til að fá leikmenn. Aðstöðuleysið er eiginlega algjört. Á veturna erum við ekki með klefa, nema fyrir þetta tímabil þegar búinn var til mini-klefi fyrir leikmenn sem annars hafa bara þurft að koma klæddar á æfingar. Aðbúnaðurinn er því ekki sá sami og hjá öðrum.
Þetta eru lítil dæmi en svona safnast saman og nú eru til að mynda þrír leikmenn enn samningslausir sem urðu samningslausir í sumar. Ég er alls ekki að lasta núverandi stjórn sem er að gera allt í sínu valdi til að rétta skútuna af, en svona hefur þetta verið.
Við höfum verið hérna með þrjú lið í efstu deild í þessum 3.500 manna kjarna sem er hérna. Það er ekkert auðvelt, þó að það sé fjármagn í Firðinum eins og við vitum öll. Það er allt hægt en eðli málsins samkvæmt ræður fólk hvað það styður við og hvað því finnst skemmtilegast. Ég ítreka að ég er ekki að lasta neinn. Körfuboltinn á heiður skilinn og við höfum unnið vel saman heilt yfir. Þetta hefur verið geggjaður tími og Tindastóll verður alltaf ofarlega í mínu hjarta,“ segir Donni.
Hann býr með fjölskyldu sinni á Sauðárkróki en ætlar nú að flytja sig um set:
„Ég er galopinn fyrir öllum áskorunum og skoða hvað sem er,“ segir Donni. Aðspurður sérstaklega hvort hann sé að taka við Breiðabliki svarar hann:
„Ég vil hvorki staðfesta neitt né neita neinu. Það hefur fullt af samtölum átt sér stað sem er bara skemmtilegt og spennandi. Ég er mjög glaður með það. Við skulum sjá hvað gerist.“