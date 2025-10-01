Erlent

Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju

Samúel Karl Ólason skrifar
Aryatara Shakya er ný gyðja sem bæði hindúar og búddistar í Nepal tilbiðja.
Nepalar völdu sér í gær nýja lifandi gyðju. Tveggja ára stúlka varð fyrir valinu og var hún borin frá heimili sínu í húsasundi í Katmandú, höfuðborg landsins, og flutt í hof. Þar mun hún búa þar til hún nær kynþroska.

Hin tveggja ára og átta mánaða gamla Aryatara var valin ný Kumari, eða jómfrúargyðja, og leysir hina ellefu ára gömlu Trishna Shakya af hólmi. Trishna var borin úr hofinu í gær og var henni ekið um höfuðborgina við mikinn fögnuð þeirra tuga þúsunda sem börðu hana augum.

Kumari eru valdar úr hópi ungra stúlkna sem tilheyra Newar samfélaginu í Nepal og eru þær tilbeðnar af bæði hindúum og búddistum þar í landi. Skilyrðin eru að þær séu á milli tveggja og fjögurra ára gamlar, með góða húð, hár, augu og tennur og þykir gott að þær séu ekki myrkfælnar.

Þær yfirgefa hofið sem þær búa í mjög sjaldan og þegar það gerist mega fætur þeirra ekki snerta jörðina.

Á meðan verið var að bera hana um götur Katmandú röðuðu trúaðir sér upp til að snerta fætur hennar með enni sínu og buðu henni blóm og peninga.

„Hún var bara dóttir mín í gær en í dag er hún gyðja,“ sagði Ananta Shakya, faðir Aryatara, samkvæmt AP fréttaveitunni. Hann sagði eiginkonu sínu hafa dreymt á meðgöngunni að dóttir þeirra yrði gyðja. Þau hafi alltaf vitað að hún væri sérstök.

Fréttaveitan segir að jómfrúargyðjur lifi einangruðu lífi í gegnum árin. Eftir að þær hafa verið bornar út úr hofinu hafa margar þeirra átt erfitt með að aðlagast samfélaginu og fá menntun. Margar þeirra eiga einnig erfitt með að finna sér eiginmann, þar sem nepalskar þjóðsögur segi til um að eiginmenn þeirra deyi ungir.

