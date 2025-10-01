Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Hólmfríður Gísladóttir skrifar 1. október 2025 10:28 Lyfseðlar á pappír heyra sögunni til á Íslandi eftir að rafrænar lyfjaávísanir voru teknar upp. Sem betur fer, kannski? Getty „Á tímum þar sem tækni og tölvur eru auðveldlega aðgengilegar, er sláandi að læknar hjá hinu opinbera séu enn að handskrifa lyfjaávísanir sem enginn getur skilið, nema einstaka lyfjafræðingur.“ Þetta sagði dómarinn Jasgurpreet Singh Puri í dómsúrskurði, þar sem farið hafði verið fram á lausn gegn tryggingu. Málið varðaði ásakanir um nauðgun, framhjáhald og falsanir, þar sem koa sakaði mann um kynferðislega misnotkun og um að hafa tekið við greiðslu gegn loforði um vinnu. Það var þó ekki málið sjálft né niðurstaðan sem hafa vakið sérstaka athygli, heldur hneykslan dómarans á framlögðum gögnum og fyrirskipanir hans í kjölfarið. Meðal gagnanna var skýrsla læknis á vegum hins opinbera, sem dómarinn sagði algjörlega óskiljanlega. Puri sagði í niðurstöðu sinni að það væri réttur sjúklinga að texti lækna væri skiljanlegur; það gæti hreinlega ráðið úrslitum milli lífs og dauða. Dómarinn biðlaði til stjórnvalda um að kenna skrift sem hluta af læknanáminu og að innleiða rafræna lyfseðla innan tveggja ára. Þá fyrirskipaði hann að í millitíðinni ættu allir læknar að skrifa skýrt og greinilega og nota hástafi. Óskiljanleg rithönd lækna er brandari í Indlandi, líkt og víðar í heiminum, en þess má geta að rannsóknir benda ekki til þess að kreddan um að læknar skrifi verr en aðrir eigi við rök að styðjast. Samkvæmt skýrslu Institute for Medicine frá 1999 þá verða hins vegar um það bil 7.000 dauðsföll á ári í Bandaríkjunum sökum lélegrar skriftar. BBC greinir einnig frá því að nýlega hafi kona frá Skotlandi orðið fyrir skaða þegar hún fékk afhent stinningarkremið Vitaros í stað augnlyfsins VitA-POS. Miðillinn hefur eftir Dilip Bhanushali, forseta indverskra læknasamtaka, að læknar séu viljugir til að vinna að lausnum. Í borgum og bæjum sé almennt notast við rafræna lyfseðla. Þar sem þeir séu handskrifaðir geti hins vegar reynst erfitt að gefa sér tíma og vanda sig sérstaklega, þar sem sjúklingarnir séu margir. Indland Heilbrigðismál Lyf Mest lesið Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Erlent Vissu af auknum töfum en óraði ekki fyrir viðbrögðunum Innlent Létu sér andlát Hjörleifs í léttu rúmi liggja Innlent Magga Stína á leið til Gasa með Frelsisflotanum Innlent Fossvogsbrúin sé álíka gáfuleg og að setja göngustíg í Reynisfjöru Innlent Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Erlent Ísland land númer 197 Innlent Læknir í Kópavogi blekkti fjölskyldu sína með lygasögu um krabbamein Innlent Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Erlent Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Erlent Fleiri fréttir Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Tillögum Trumps lýst sem uppgjöf Segir herforingjum að búa sig undir átök gegn innlendum „óvinum“ Aðstoðarmaður AfD-leiðtoga í fangelsi fyrir njósnir Stefnir í fyrstu ríkisstöðvunina í sjö ár Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Vilja Diddy í ellefu ára fangelsi „Við erum ekki í stríði en við búum ekki við frið“ Um þúsund manns teknir af lífi í Íran það sem af er ári Tugir drengja fastir í rústum skóla sem hrundi til grunna Leiðtogar fagna áætluninni en bíða svara frá Hamas Misstu allt samband við Internetið Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Mafíósar dæmdir til dauða Öruggur um að brátt ríki friður á Gasa Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Fjöldi fórnarlamba eftir skothríð og íkveikju í kirkju mormóna Æðsti leiðtogi mormóna látinn Sjá meira