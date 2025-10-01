Erlent

Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lyfseðlar á pappír heyra sögunni til á Íslandi eftir að rafrænar lyfjaávísanir voru teknar upp. Sem betur fer, kannski?
Lyfseðlar á pappír heyra sögunni til á Íslandi eftir að rafrænar lyfjaávísanir voru teknar upp. Sem betur fer, kannski?

„Á tímum þar sem tækni og tölvur eru auðveldlega aðgengilegar, er sláandi að læknar hjá hinu opinbera séu enn að handskrifa lyfjaávísanir sem enginn getur skilið, nema einstaka lyfjafræðingur.“

Þetta sagði dómarinn Jasgurpreet Singh Puri í dómsúrskurði, þar sem farið hafði verið fram á lausn gegn tryggingu. Málið varðaði ásakanir um nauðgun, framhjáhald og falsanir, þar sem koa sakaði mann um kynferðislega misnotkun og um að hafa tekið við greiðslu gegn loforði um vinnu.

Það var þó ekki málið sjálft né niðurstaðan sem hafa vakið sérstaka athygli, heldur hneykslan dómarans á framlögðum gögnum og fyrirskipanir hans í kjölfarið. Meðal gagnanna var skýrsla læknis á vegum hins opinbera, sem dómarinn sagði algjörlega óskiljanlega.

Puri sagði í niðurstöðu sinni að það væri réttur sjúklinga að texti lækna væri skiljanlegur; það gæti hreinlega ráðið úrslitum milli lífs og dauða. Dómarinn biðlaði til stjórnvalda um að kenna skrift sem hluta af læknanáminu og að innleiða rafræna lyfseðla innan tveggja ára.

Þá fyrirskipaði hann að í millitíðinni ættu allir læknar að skrifa skýrt og greinilega og nota hástafi.

Óskiljanleg rithönd lækna er brandari í Indlandi, líkt og víðar í heiminum, en þess má geta að rannsóknir benda ekki til þess að kreddan um að læknar skrifi verr en aðrir eigi við rök að styðjast.

Samkvæmt skýrslu Institute for Medicine frá 1999 þá verða hins vegar um það bil 7.000 dauðsföll á ári í Bandaríkjunum sökum lélegrar skriftar. BBC greinir einnig frá því að nýlega hafi kona frá Skotlandi orðið fyrir skaða þegar hún fékk afhent stinningarkremið Vitaros í stað augnlyfsins VitA-POS.

Miðillinn hefur eftir Dilip Bhanushali, forseta indverskra læknasamtaka, að læknar séu viljugir til að vinna að lausnum. Í borgum og bæjum sé almennt notast við rafræna lyfseðla. Þar sem þeir séu handskrifaðir geti hins vegar reynst erfitt að gefa sér tíma og vanda sig sérstaklega, þar sem sjúklingarnir séu margir.

