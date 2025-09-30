Innlent

Sultuslakir stranda­glópar eftir heilsuferð til Split

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Þuríður, Margrét og vinkonur þeirra telja að árángurinn af heilsuferðinni til Split gæti hafa stuðlað að því hversu afslappaðar og æðrulausar þær voru þegar þær fengu tíðindin af falli Play og aflýsingu á flugi þeirra heim. Það væsir ekki um vinkonurnar í 25° hita í dag.
Nú þegar rúmur sólarhringur er liðinn frá því að forsvarsmenn Play sögðu félagið fallið eru fjölmargir farþegar í vanda og reyna eftir fremsta megni að finna annað flug heim með hraði. Tvær konur í heilsuferð í Króatíu taka þó þessu verkefni með miklu æðruleysi enda var tilgangur ferðarinnar að efla líkamlega og andlega heilsu.

Isavia greindi frá því síðdegis í gær að fall Play hefði haft áhrif á um 1750 farþega því aflýsa þurfti 12 flugferðum. Upplýsingafulltrúi ISAVIA sagði í samtali við fréttastofu að vel hafi gengið að liðsinna fólki á vellinum en í morgun voru þó einhver dæmi um það að farþegar sem höfðu í hyggju að ná flugi með Play hafi ekki heyrt af atburðum gærdagsins.

Forstjóri Icelandair fundaði í gær með stjórnvöldum um mögulegt björgunarflug vegna þeirra fjölmörgu farþega Play sem eru strandaglópar víða um heim. Hann sagði í samtali við fréttastofu rétt fyrir hádegisfréttir að félagið hefði bætt Kaupmannahafnarflugi við ferðaáætlun sína síðdegis á morgun til að reyna að liðka fyrir. Félagið sé þá að meta stöðuna og íhuga hvort bæta þurfi við fleiri ferðum.

Þær Þuríður Björg Guðnadóttir og Margrét Ingþórsdóttir eru á meðal þeirra sem verða fyrir beinum áhrifum af falli Play en þær áttu flug heim frá Króatíu í gærkvöldi sem aldrei var farið.

„Við fórum í heilsu og hreyfiferð til Split í Króatíu og ætluðum að vera hér í viku og erum búin að vera með henni Sigrúnu Fjeldsted þjálfara í stífum æfingum alla vikuna. Við búnar að vera að hlúa að andlegri og líkamlegri heilsu. Þetta er svona hreyfiferð en líka vinnustofur og margt skemmtilegt.“

Þrjátíu og tvær konur voru í ferðinni en þeim Þuríði og Margréti teljast til að um helmingur hafi náð að koma sér heim með öðrum flugfélögum og með hinum ýmsu millilendingum; Osló, Róm og London.

Hvað tekur þá við hjá ykkur vinkonunum?

„Við erum í smá í óvissu en erum að reyna að „trust the process,“ [treysta ferlinu]. Við erum svo slakar eftir okkar heilsuferð en við förum til London í kvöld og erum að vonast til þess að við komumst þaðan frekar fljótt.“

Ég heyri að þið eruð ekki mikið áhyggjufullar?

„Nei, ætli þetta sé ekki heilsuferðin sem gerir okkur svona slakar en við erum báðar í þannig stöðu að við erum með maka heima sem hugsa um börnin og það eru auðvitað ekkert allir í þeirri stöðu. Mörgum lá á að komast heim, jafnvel til að komast í aðrar ferðir og svo var ein á leiðinni í jarðarför hjá foreldri þannig að auðvitað er þetta mikið áfall fyrir marga en okkar aðstæður eru bara góðar og við erum bara að njóta dagsins í dag. Núna erum við komnar til Trogir og erum í æðislegu veðri, hér eru 25 gráður. Við erum allavega alveg slakar,“ sögðu þær Þuríður og Margrét.

