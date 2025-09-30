Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2025 08:50 Jón Þór Hauksson var síðast þjálfari ÍA. vísir / jón gautur Jón Þór Hauksson tekur við af Davíð Smára Lamude og mun stýra Vestra það sem eftir er af leiktíðinni í Bestu deild karla í fótbolta. Samkvæmt upplýsingum Vísis stendur til að tilkynna þetta formlega síðar í dag, eftir að greint var frá því í gærkvöld að Davíð Smári væri hættur hjá félaginu. Eftir því sem Vísir kemst næst var það að frumkvæði stjórnar Vestra sem Davíð Smári steig frá borði nú þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir af Bestu deildinni. Jón Þór er ráðinn til að klára tímabilið og verður framhaldið svo metið að því loknu, þegar jafnframt verður ljóst í hvaða deild Vestri spilar á næsta ári. Eftir einstakan árangur á síðustu árum, þar sem Davíð stýrði Vestra upp í Bestu deildina og gerði svo liðið að bikarmeistara í ágúst, hefur sigið á ógæfuhliðina eftir bikarúrslitaleikinn og Vestri sogast niður í bullandi fallbaráttu. Liðið er aðeins tveimur stigum frá fallsæti en öruggt um að spila að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi á næsta ári, vegna bikarmeistaratitilsins. Töpin tvö á heimavelli í síðustu leikjum, 4-0 gegn ÍA og 5-0 gegn ÍBV, gerðu útslagið með það að ákveðið var að breyta til og leita til Jóns Þórs sem síðast þjálfaði ÍA en var látinn fara í sumar. Jón Þór hefur áður stýrt Vestra, seinni hluta tímabilsins 2021, og gerði þá góða hluti með liðið sem endaði í 5. sæti Lengjudeildar og komst í undanúrslit í bikar. Hann hætti svo um veturinn þegar óvænt tækifæri gafst til að taka við ÍA í heimabæ hans, Akranesi, eftir að Jóhannes Karl Guðjónsson var ráðinn aðstoðarlandsliðsþjálfari. Jón Þór hefur áður einnig stýrt kvennalandsliði Íslands með góðum árangri og var aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar. Uppfært kl. 9.55: Vestri hefur nú staðfest ráðningu Jóns Þórs og segir hann stýra fyrstu æfingu í dag. Besta deild karla Vestri Mest lesið Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Íslenski boltinn „Eina leiðin að segja já og amen við dómaranefndina“ Körfubolti Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Enski boltinn Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Íslenski boltinn Opinberað að Beard tók eigið líf Enski boltinn Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Íslenski boltinn Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Segir ákvörðunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið Formúla 1 „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík Ólafur aðstoðar Þorstein með landsliðið Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Rúnar gerir nýjan samning við Fram „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ „Lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa“ Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Sjá meira