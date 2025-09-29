Innlent

Bana­slys á Skaga­vegi 2024: Drukknaði eftir að hafa misst stjórn í beygju

Atli Ísleifsson skrifar
Myndin sýnir aksturátt bílsins að slysstað. Á myndinni eru hjólför á þessum einnar akreinar malarvegi fyrir umferð í báðar áttir og engin umferðarmerki sjáanleg. Slysið varð 24. september 2024.
Myndin sýnir aksturátt bílsins að slysstað. Á myndinni eru hjólför á þessum einnar akreinar malarvegi fyrir umferð í báðar áttir og engin umferðarmerki sjáanleg. Slysið varð 24. september 2024. RNSA

Meginorsök banaslyss sem varð á Skagavegi í september á síðasta ári var að ökumaður missti stjórn á bílnum í beygju á malarvegi, ók á vegrið einbreiðrar brúar, og hafnaði á hvolfi út í á. Ökumaðurinn, sem 34 ára karlmaður frá Hong Kong, lést í slysinu en farþeginn slasaðist lítið.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa um slysið sem birt var í dag. Slysið varð þann 24. september 2024. Bíllinn var af gerðinni Toyota RAV4 og var honum ekið norður Skagaveg og varð slysið um sautján kílómetra norður af gatnamótum við Skagaströnd.

Í skýrslunni ítrekar nefndin meðal annars að þó að hámarkshraði á malarvegum sé 80 þá eigi ávallt að miða hraða við aðstæður og reynslu af akstri á malarvegi. Mikilvægt sé að hægja á hraðanum þegar farið er af bundnu slitlagi og yfir á malarveg.

Slysið varð á Skagavegi við Fossá.RNSA

Stöðvaðist á hvolfi

Um slysið segir að ökumaðurinn hafi misst stjórn á bílnum í vinstri beygju en handan beygjunnar tók við einbreið brú. Skriðför, sem hafi verið í hægri vegarkanti eftir bílinn, hófust 41 metra frá brúnni. Vinstri framhluta bílsins var ekið á eystra vegrið brúarinnar og hélt bílinn áfram út í ána þar sem hún stöðvaðist á hvolfi.

Frá brúargólfi hafi verið 2,7 metrar beint niður að aftanverðum undirfleti bílsins en hún maraði í hálfu kafi. Fram kemur að ökumaðurinn hafi ekki náð að komast út úr bílnum og lést hann í slysinu. Hann er talinn hafa látust af völdum drukknunar. Farþeginn komst hins vegar út úr bílnum og upp á árbakkann. 

Tilkynnt var um slysið klukkan 14:11 eftir hádegi og voru viðbragðsaðilar þá sendir á vettvang.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa. Markmið laganna er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Rannsókn samkvæmt lögunum skal eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa.

Hámarkshraði of hár og merkingum ábótavant

Það var mat nefndarinnar að meginorsök slyssins hafi verið að ökumaðurinn missti stjórn á bílnum í vinstri beygju á malarvegi, ók á vegrið einbreiðrar brúar, og hafnaði á hvolfi út í á. 

Aðrar orsakir slyssins eru sagðar vera að vegmerkingum og vegbúnaði við einbreiða brú hafi verið ábótavant. Þannig voru engin umferðarmerki á veginum við slysstað til leiðbeiningar og/eða viðvörunar um beygjur, breidd vegar eða einbreiða brú framundan.

Sömuleiðis segir að leyfður hámarkshraði hafi verið of hár við einbreiða brú. Leyfður hámarkshraði á veginum, 80 km/klst, við slysstað hafi verið var hærri en hönnunarhraði vegarins sem sé 40 til 70 km/klst.

Samsett mynd sem sýnir ákomu á brúarhandrið og ummerki á steinkanti á leið bifreiðarinnar út í ána.RNSA

Þarf að hugsa að innviðum og ástandi vega

Nefndin fjallar einnig um að Kálfshamarsvík á Skaga, sem tilheyri svokallaðri Norðurstrandarleið, hafi verið markaðssett sem áhugaverður áfangastaður fyrir ferðamenn. Sá áfangastaður sé 6,5 kílómetra norðan við slysstað og var það – að sögn farþegans – næsti áfangastaður ferðamannanna.

Rannsóknarnefndin segir að við markaðssetningu ferðamannaleiða þurfi að huga að innviðum, eins og ástandi vega, að þeim stöðum sem markaðssetningin beinist að. Koma þurfi upplýsingum til þeirra sem ferðast á eigin vegum um hættur á leið til áfangastaða, sérstaklega þeirra sem fáfarnir eru og þar sem leiðir eru erfiðar yfirferðar.

Akstursátt og slysstaður á yfirlitsmynd.RNsa

Tillögur í öryggisátt

Varðandi tillögur í öryggisátt þá beinir rannsóknarnefnd samgönguslysa þeirri tillögu til Vegagerðarinnar að gera öryggisúttekt á umferðarmerkjum á stofn- og tengivegum í nánd við einbreiðar brýr. Athugað verði meðal annars leyfður hámarkshraði og/eða merkingar um leiðbeinandi hraða yfir einbreiðar brýr.

Ennfremur er þeirri tillögu beint til Vegagerðarinnar að vinna úttekt á því hvort öryggiskröfur brúarhandriða brúa, sem tilheyra stofn- eða tengivegum, séu fullnægjandi.

Samgönguslys Húnabyggð Umferðaröryggi

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið