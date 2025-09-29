Banaslys á Skagavegi 2024: Drukknaði eftir að hafa misst stjórn í beygju Atli Ísleifsson skrifar 29. september 2025 14:33 Myndin sýnir aksturátt bílsins að slysstað. Á myndinni eru hjólför á þessum einnar akreinar malarvegi fyrir umferð í báðar áttir og engin umferðarmerki sjáanleg. Slysið varð 24. september 2024. RNSA Meginorsök banaslyss sem varð á Skagavegi í september á síðasta ári var að ökumaður missti stjórn á bílnum í beygju á malarvegi, ók á vegrið einbreiðrar brúar, og hafnaði á hvolfi út í á. Ökumaðurinn, sem 34 ára karlmaður frá Hong Kong, lést í slysinu en farþeginn slasaðist lítið. Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa um slysið sem birt var í dag. Slysið varð þann 24. september 2024. Bíllinn var af gerðinni Toyota RAV4 og var honum ekið norður Skagaveg og varð slysið um sautján kílómetra norður af gatnamótum við Skagaströnd. Í skýrslunni ítrekar nefndin meðal annars að þó að hámarkshraði á malarvegum sé 80 þá eigi ávallt að miða hraða við aðstæður og reynslu af akstri á malarvegi. Mikilvægt sé að hægja á hraðanum þegar farið er af bundnu slitlagi og yfir á malarveg. Slysið varð á Skagavegi við Fossá.RNSA Stöðvaðist á hvolfi Um slysið segir að ökumaðurinn hafi misst stjórn á bílnum í vinstri beygju en handan beygjunnar tók við einbreið brú. Skriðför, sem hafi verið í hægri vegarkanti eftir bílinn, hófust 41 metra frá brúnni. Vinstri framhluta bílsins var ekið á eystra vegrið brúarinnar og hélt bílinn áfram út í ána þar sem hún stöðvaðist á hvolfi. Frá brúargólfi hafi verið 2,7 metrar beint niður að aftanverðum undirfleti bílsins en hún maraði í hálfu kafi. Fram kemur að ökumaðurinn hafi ekki náð að komast út úr bílnum og lést hann í slysinu. Hann er talinn hafa látust af völdum drukknunar. Farþeginn komst hins vegar út úr bílnum og upp á árbakkann. Tilkynnt var um slysið klukkan 14:11 eftir hádegi og voru viðbragðsaðilar þá sendir á vettvang. Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa. Markmið laganna er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Rannsókn samkvæmt lögunum skal eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa. Hámarkshraði of hár og merkingum ábótavant Það var mat nefndarinnar að meginorsök slyssins hafi verið að ökumaðurinn missti stjórn á bílnum í vinstri beygju á malarvegi, ók á vegrið einbreiðrar brúar, og hafnaði á hvolfi út í á. Aðrar orsakir slyssins eru sagðar vera að vegmerkingum og vegbúnaði við einbreiða brú hafi verið ábótavant. Þannig voru engin umferðarmerki á veginum við slysstað til leiðbeiningar og/eða viðvörunar um beygjur, breidd vegar eða einbreiða brú framundan. Sömuleiðis segir að leyfður hámarkshraði hafi verið of hár við einbreiða brú. Leyfður hámarkshraði á veginum, 80 km/klst, við slysstað hafi verið var hærri en hönnunarhraði vegarins sem sé 40 til 70 km/klst. Samsett mynd sem sýnir ákomu á brúarhandrið og ummerki á steinkanti á leið bifreiðarinnar út í ána.RNSA Þarf að hugsa að innviðum og ástandi vega Nefndin fjallar einnig um að Kálfshamarsvík á Skaga, sem tilheyri svokallaðri Norðurstrandarleið, hafi verið markaðssett sem áhugaverður áfangastaður fyrir ferðamenn. Sá áfangastaður sé 6,5 kílómetra norðan við slysstað og var það – að sögn farþegans – næsti áfangastaður ferðamannanna. Rannsóknarnefndin segir að við markaðssetningu ferðamannaleiða þurfi að huga að innviðum, eins og ástandi vega, að þeim stöðum sem markaðssetningin beinist að. Koma þurfi upplýsingum til þeirra sem ferðast á eigin vegum um hættur á leið til áfangastaða, sérstaklega þeirra sem fáfarnir eru og þar sem leiðir eru erfiðar yfirferðar. Akstursátt og slysstaður á yfirlitsmynd.RNsa Tillögur í öryggisátt Varðandi tillögur í öryggisátt þá beinir rannsóknarnefnd samgönguslysa þeirri tillögu til Vegagerðarinnar að gera öryggisúttekt á umferðarmerkjum á stofn- og tengivegum í nánd við einbreiðar brýr. Athugað verði meðal annars leyfður hámarkshraði og/eða merkingar um leiðbeinandi hraða yfir einbreiðar brýr. Ennfremur er þeirri tillögu beint til Vegagerðarinnar að vinna úttekt á því hvort öryggiskröfur brúarhandriða brúa, sem tilheyra stofn- eða tengivegum, séu fullnægjandi. Samgönguslys Húnabyggð Umferðaröryggi Tengdar fréttir Lögregluþjónn frá Hong Kong lést við Fossá á Skaga Maðurinn sem lést í bílslysi við Fossá á Skaga í gær var lögregluþjónn frá Hong Kong. Eiginkona hans, sem slasaðist, er einnig lögregluþjónn. 25. september 2024 10:26 Mest lesið Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Innlent Bílstjórinn þrettán ára Innlent Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg Innlent Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Innlent „Óvænt og líka mjög leiðinlegt“ Innlent „Virðist bitna á saklausum ferðamönnum“ Innlent Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Erlent Fleiri fréttir Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Banaslys á Skagavegi 2024: Drukknaði eftir að hafa misst stjórn í beygju Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Bein útsending: Lýðheilsuvísar 2025 kynntir Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg „Óvænt og líka mjög leiðinlegt“ Play hættir að fljúga, hundruð missa vinnuna og strandaglópar í Leifsstöð Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Fara yfir stöðuna vegna Play og skipuleggja sig Bílstjórinn þrettán ára Vísað burtu af hóteli og svo handtekinn í sameign 29 prósent heimila skipuð einstæðingum: „Meðvituð ákvörðun til að njóta frelsis“ Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum Allt niður í þriggja mánaða fiðluleikara „Virðist bitna á saklausum ferðamönnum“ „Ákveðinn miski“ að geta ekki treyst vatninu Flúði próflaus undan lögreglu með einum of marga farþega þegar bíllinn valt Umfangsmiklar árásir og símengað neysluvatn Báturinn áður sokkið í sömu höfn og án skýringar Drukkinn ökumaður keyrði á þrjá bíla og reyndi að stinga af Um 200 nemendur eru í lögreglunámi á Akureyri Skora á Snorra að gefa kost á sér Bíll valt eftir flótta undan lögreglu og þrír slösuðust Reiknað með afskiptum af öllum samkomum Vítisengla Lögreglan með málið til rannsóknar Áframhaldandi aðgerðir gegn Vítisenglum Geirfinnsmálið, orkuöflun, gjaldeyrishöftin og íslenskan á Sprengisandi Drógu aflvana bát í land í Neskaupstað Með bílinn fullan af fíkniefnum „Það verður boðið fram í nafni VG“ Sjá meira