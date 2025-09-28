María skorað þriðjung marka Linköping í deildinni

Linköping laut í lægra haldi fyrir Djurgården, 3-2, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. María Catharina Ólafsdóttir Gros skoraði annað mark Linköping.
María skoraði einnig í 2-2 jafntefli við Piteå um síðustu helgi og hefur alls skorað sex mörk í sænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Linköping hefur aðeins skorað átján mörk í tuttugu deildarleikjum á tímabilinu og María hefur gert þriðjung þeirra.
Hin 22 ára María gekk í raðir Linköping frá Fortuna Sittard í Hollandi í fyrra. Hún hefur leikið 37 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað þrjú mörk. María er einnig með sænskan ríkisborgararétt en hún á sænska móður.
Linköping, sem hefur aðeins fengið eitt stig í síðustu fjórum leikjum, er í þrettánda og næstneðsta sæti deildarinnar með tólf stig, sex stigum frá umspilssæti.