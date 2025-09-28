Yfirvöld í Danmörku hafa tekið þá ákvörðun að banna almenningi að fljúga drónum yfir landinu. Bannið mun taka gildi á morgun og standa yfir út föstudaginn næstkomandi.
Næsta fimmtudag fer fram óformlegur leiðtogafundur Evrópusambandsins í Kaupmannahöfn og er það sagt spila stóra rullu í sú ákvörðun hafi verið tekin að banna drónaflug, samkvæmt frétt DR.
Hún var einnig tekin vegna þess að drónar þykja hafa sést víða yfir dönskum flugvöllum og herstöðvum á undanförnum dögum, sem valdið hefur töluverðri óreiðu þar í landi.
Varnarmálaráðuneyti Danmerkur sagði frá því í morgun að drónar hefðu sést yfir nokkrum herstöðvum í nótt og að auka ætti viðbúnað.
Thomas Danielsen, samgönguráðherra, sagði samkvæmt DR að drónalætin síðustu daga hefðu ekki farið fram hjá neinum en banninu væri ætlað að auðvelda störf lögreglu í aðdraganda fundarins. Svo auðveldara verði að tryggja öryggi á fundinum.
Engar undanþágur eru í boði fyrir þá sem eru að halda brúðkaup eða annarskonar veislur. Aðilar sem eiga viðskiptalegra hagsmuna að gæta gætu fengið undanþágu, ef drónaflugið þykir samfélagslega mikilvægt.
Mikill viðbúnaður eru í Kaupmannahöfn þessa dagana, vegna áðurnefndra drónaláta. Danskir ráðamenn hafa rifjað upp fyrir íbúum að allir eigi að hafa svokallaðan „viðlagakassa“ ef eitthvað skyldi koma upp á. Hann eigi að innihalda ýmsar nauðsynjar í áföllum.
Þjóðverjar hafa sent freigátu til borgarinnar og stendur einnig til að NATO auki eftirlit á Eystrasalti á komandi dögum.
Freigátuna á að nota til að vakta loftin yfir Kaupmannahöfn á meðan á fundinum stendur í vikunni.
Drónarnir yfir Danmörku koma á hælana á því að 21 rússneskum dróna var flogið inn í lofthelgi Póllands og þremur rússneskum herþotum var flogið inn í lofthelgi Eistlands.
Aðkoma Rússa að drónunum yfir Danmörku hefur ekki verið staðfest en spjótin hafa beinst að þeim. Ráðamenn í Moskvu þvertaka fyrir að hafa gert nokkuð af sér.