Ungabörn og tónlist virka vel saman og ekki síst þegar fiðluleikur er í boði en tónlistarkennari í Kópavogi fær allt að niður í þriggja mánaða börn til að spila á fiðlu með sér.
Í versluninni Emil og Lína á Selfossi en eru foreldramorgnar alla fimmtudagsmorgna þar sem öllum foreldrum, sem vilja koma með börnin sín er velkomið að koma til að spjalla saman og eiga notalega stund með börnunum og oft eru skemmtilegar og fræðandi uppákomur í boði.
„Við erum bara að hittast, fá okkur kaffi saman og morgunmat og leyfa börnunum að leika sér. Þetta hefur verið mjög vinsælt og við erum mjög ánægð með viðtökurnar á þessu,” segir Jóna Alla Axelsdóttir, starfsmaður verslunarinnar.
Nú í vikunni mætti Chrissie Telma með svokallað “Krílafjör” sitt en þá er hún að gera allskonar skemmtilegt verkefni með börnunum og foreldrunum og þar spilar fiðlan hennar stórt hlutverk en þriggja mánaða börn og eldri elska að sjá þegar Chrisse spilar á fiðluna sína og þegar þau fá jafnvel að prófa með henni.
„Við erum að syngja og spila á allskonar hljóðfæri,” segir Chrissie.
Tónlist og lítil börn, passar þetta vel saman eða hvað?
„Algjörlega, þetta er bara fullkomið. Þetta er bara svona góð tilviljun fyrir tónlistarnámið, ef þau vilja fara svo áfram í eitthvað tónlistarnám, hvaða hljóðfæri sem eru, þá eru þau komin með smá grunn, það er hugsunin,” segir Crissie.
„Að vera í þessum hópi og hitta aðra krakka og svo líka bara tónlistin, hún skiptir svo rosalega miklu máli fyrir þau. Börnin finna klárlega tónlistina í sér svona ung," segir Lillý Ásrún Birgisdóttir Jullum, foreldri með strákinn sinn Huginn Mikael Lillýarson.
„Síðan fá þau alltaf í lok tímans að prófa litlu fiðluna og spila smá í fanginu á mér,” bætir Chrissie við en það virkar alltaf vel, krakkarnir verða spennt og áhugasöm um þessa sérstöku og flottu fiðlu, sem hún spilar á með þeim.