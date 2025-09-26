Verjandi Matthíasar hnýtir í dóminn

Verjandi Matthíasar Björns Erlingssonar sem var dæmdur í fjórtán ára fangelsi fyrir manndráp í Gufunesmálinu svokallaða segir dómara í málinu ekki taka mið af þeim augljósu hagsmunum sem Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson hafi af því að fegra eigin hlut og sverta þátt Matthíasar.
Stefán og Lúkas Geir voru dæmdir í sautján ára fangelsi fyrir að hafa numið Hjörleif Hauk Guðmundsson á brott frá heimili hans í Þorlákshöfn, beitt ofbeldi og skilið eftir nær dauða en lífi fáklæddan á göngustíg í Gufunesi í Reykjavík. Matthías Björn hlaut fjórtán ára dóm en hann bættist í hópinn eftir að Hjörleifur hafði verið frelsissviptur.
Dómurinn hefur ekki verið birtur og beindi dómari þeim tilmælum til verjenda að hann færi ekki í dreifingu enda væru viðkvæm atriði sem ætti eftir að afmá úr dómnum.
Sævar Þór Jónsson verjandi Matthíasar hefur kynnt sér niðurstöðu dómsins sem telur um hundrað blaðsíður.
„Dómurinn byggir á framburði meðákærðu, Stefáns og Lúkasar, um meint ofbeldi Matthíasar, án þess að gæta að þeim augljósu hagsmunum sem þeir hafa af því að fegra eigin hlut og sverta þátt Matthíasar. Framburður Matthíasar um takmarkaða aðkomu og þvinganir og hræðslu við meðákærðu er metinn ótrúverðugur án fullnægjandi rökstuðnings. Rökstuðningur dómsins fyrir niðurstöðu um ásetning, lægsta stig, er ófullnægjandi,“ segir Sævar Þór.
Héraðsdómur byggi að hans sögn á sakfellingu Matthíasar á samverknaði hans með Stefáni og Lúkasi Geir.
„Dómurinn gerir þó ekki nægjanlegan greinarmun á þætti hvers og eins og þeim ásetningi sem lá að baki. Niðurstaða um samverknað er of almenn og dregin af ályktunum. Dómurinn leggur sameiginlega ábyrgð á alla þrjá ákærðu án þess að sýna fram á að sameiginlegur ásetningur hafi náð til manndráps,“ segir Sævar Þór.
„Þótt þeir hafi verið samverkamenn um frelsissviptingu og rán þýðir það ekki sjálfkrafa að þeir hafi verið samverkamenn um manndráp. Sönnunarfærsla héraðsdóms er áfátt og byggir á röngu mati á sönnunargögnum og of víðtækri túlkun á hugtakinu samverknaður. Sá vafi sem fyrir hendi er um huglæga afstöðu Matthíasar og aðkomu hans að banvænum áverkum verður að túlka honum í hag. Vafinn virðist þó ekki skýrður Matthíasi í hag.“
Dómi Matthíasar Björns verði áfrýjað. Matthías hélt því fram við aðalmeðferð málsins að hann hefði aðeins verið ökumaður og ekki tekið þátt í frelsissviptingunni. Lýsingar hans á atburðarásinni um nóttina var töluvert frábrugðin þeirri hjá Stefáni og Lúkasi.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er Matthías Björn grunaður um aðkomu að nokkrum tálbeituaðgerðum sem lögregla hefur til rannsóknar. Meðal annars eina á Akranesi þar sem hópur manna gekk í skrokk á fullorðnum karlmanni sem sagður var hafa ætlað að hitta unga stúlku.
Matthías sagði slíkar tálbeituaðgerðir öðruvísi en þetta mál. Þær væru meira „professional“ sagði Matthías. Tilgangurinn væri að ná barnaperrum og þeir hefðu komið flestum gögnum til lögreglu.
Þeir Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson voru dæmdir í sautján ára fangelsi og Matthías Björn Erlingssyni í fjórtán ára fangelsi fyrir að verða Hjörleifi Hauki Guðmundssyni að bana í Gufunesmálinu svokallaða. „Það eru ekki alltaf jólin,“ sagði Stefán skömmu eftir dómsuppsögu.
Verjandi Matthíasar Björns Erlingssonar, sem ákærður er í Gufunesmálinu svokallaða, segir umbjóðanda sinn ekki vera engil. Þrátt fyrir það sé fjarstæðukennt að reyna að mála hann upp sem þátttakanda í morðmáli. Ákæruvaldið hafi engar sannanir fært fyrir fullyrðingum um að hann hafi beitt ofbeldi ásamt öðrum sakborningum, sem hafa játað ofbeldið.