Þungir dómar í Gufunesmálinu: „Það eru ekki alltaf jólin“

Árni Sæberg skrifar
Stefán Blackburn var dæmdur til sautján ára fangelsisvistar í morgun.
Þeir Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson voru dæmdir í sautján ára fangelsi og Matthías Björn Erlingssyni í fjórtán ára fangelsi fyrir að verða Hjörleifi Hauki Guðmundssyni að bana í Gufunesmálinu svokallaða. „Það eru ekki alltaf jólin,“ sagði Stefán skömmu eftir dómsuppsögu.

Þrír voru ákærðir fyrir manndráp í málinu, þeir Stefán Blackburn 33 ára, Lúkas Geir Ingvarsson 22 ára og Matthías Björn Erlingsson 19 ára. Þeim er var gefið að sök að hafa numið Hjörleif Hauk Guðmundsson, mann á sjötugsaldri, á brott af heimili hans í Þorlákshöfn að kvöldi 10. mars síðastliðinn og beitt hann margvíslegu ofbeldi með það að markmiði að hafa af honum fé. Hjörleifur fannst illa haldinn í Gufunesi morguninn eftir, og lést skömmu síðar. Hér má finna umfjöllun fréttastofunnar um málið.

Áfrýja sennilega allir

Sem áður segir gengu þungir dómar í málinu þegar dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Hér að neðan má sjá ítarlega reifun á málinu og fréttavakt sem Vísir hélt úti.

Sævar Þór Jónsson, verjandi Matthíasar ræddi stuttlega við Hallgerði Kolbrúnu E. Jónsdóttur fréttamann Sýnar á vettvangi.

Hann sagði að hann teldi líklegt að dóminum yrði áfrýjað. Margar ástæður gætu verið fyrir því að Matthías hlaut vægari dóm en þeir Stefán og Lúkas, meðal annars ungur aldur hans.

Skýr skilaboð

Á meðan beðið var eftir fleiri verjendum var Stefán leiddur út úr dóminum í járnum og hann ávarpaði viðstadda fjölmiðlamenn. „Það eru ekki alltaf jólin,“ sagði hann.

Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Lúkasar Geirs, sagði fyrstu viðbrögð vera þau að skoða þyrfti dóminn. Dómurinn væri langur og hann og umbjóðandi hans væru ekki endilega sammála niðurstöðu hans.

„Í augnablikinu þurfa menn að anda ofan í maga. Þetta er þyngra en maður hefur séð, þá þarf rökstuðningurinn fyrir því að vera þeim mun sterkari. Dómari hefur séð einhverja ástæðu fyrir því,“ sagði hann og bætti við að honum þætti líklegt að dóminum yrði áfrýjað.

Páll Kristjánsson, verjandi Stefáns, sagði mjög líklegt að dóminum yrði áfrýjað. Dómurinn væri þungur en hann hafi ekki enn lesið hann, enda sé hann rúmar hundrað blaðsíður að lengd.

Refsingu frestað og sýkna

Tvö önnur voru ákærð í málinu. Tvítug kona var ákærð fyrir hlutdeild í ráni og frelsissviptingu að hafa sett sig í samband við Hjörleif og fengið hann til að yfirgefa heimili sitt og fara í bíl vitandi að til stæði að svipta hann frelsi sínu. Konan var sýknuð í málinu.

Þá var átján ára karlmaður ákærður fyrir peningaþvætti fyrir að hafa tekið við greiðslu þriggja milljóna króna inn á bankareikning sinn, en fyrir dómi sagðist hann hann ekki hafa vitað að um illa fengið fé væri að ræða. Ákvörðun refsingar hans var frestað og skilorðsbundin til tveggja ára.

