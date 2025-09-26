Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum

Það voru skoruð mögnuð mörk í Bestu deild kvenna í fótbolta í gærkvöld og nóg um að vera. Stjarnan frestaði Íslandsmeistarafögnuði Breiðabliks, Þróttur var 2-1 undir gegn Víkingi í uppbótartíma en vann, FH og Valur skildu jöfn og Þór/KA tryggði sæti sitt.
Breiðablik hefði með sigri í gær getað orðið Íslandsmeistari annað árið í röð en Stjörnunni tókst að verða annað liðið í ár, á eftir FH, til að vinna Blika.
Slæm meiðsli Elínar Helenu Karlsdóttur settu svartan blett á leikinn en breyta því ekki að Garðbæingar unnu 2-1, þrátt fyrir að hafa lent undir eftir mark Samönthu Smith.
Stjarnan hefur verið að bjóða upp á leiftrandi skyndisóknir og þær Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir og Birna Jóhannsdóttir skoruðu mörk liðsins í seinni hálfleik.
Í Laugardalnum var heldur betur dramatík og má hin 19 ára unglingalandsliðskona Bergdís Sveinsdóttir vera svekkt að tvö glæsimörk hennar skyldu ekki skila Víkingi neinum stigum.
Katie Cousins hafði komið Þrótti yfir í leiknumen Bergdís kom Víkingi í 2-1 á 85. mínútu, rétt eftir að Jelena Tinna Kujundzic, miðvörður Þróttar, fékk rautt spjald. Manni færri skoraði Þróttur, eða réttara sagt Kayla Rollins, tvö mörk í uppbótartímanum og ótrúlegur sigur Þróttara staðreynd.
Sigur Þróttar og 1-1 jafntefli FH við Val þýðir að FH og Þróttur eru nú jöfn að stigum í 2.-3. sæti en FH með betri markatölu, í harðri baráttu liðanna um Evrópusæti.
Fanndís Friðriksdóttir skoraði sitt fjórða mark í mánuðinum með fallegu skoti en Thelma Karen Pálmadóttir jafnaði metin fyrir FH eftir að hafa stolið boltanum af Málfríði Önnu Eiríksdóttur.
Tindastóll er svo kominn í afar erfiða stöðu í fallsæti, eftir 3-0 tap gegn Þór/KA í Boganum sem jafnframt þýðir að Þór/KA er öruggt um áframhaldandi veru í deildinni.
Ellie Moreno, Sonja Björg Sigurðardóttir og Kimberley Dóra Hjálmarsdóttir skoruðu mörk Akureyringa í þessum kærkomna sigri.