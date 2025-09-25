Innlent

Skæð fugla­flensa greindist á Norður­landi

Árni Sæberg skrifar
Fuglaflensa gengur enn í villtum fuglum hér á landi.
Skæð fuglaflensa greindist í talsverðum fjölda fugla sem fundust dauðir við Blönduós fyrir skömmu og í einni kvenkyns önd sem fannst dauð á Sauðárkróki í síðustu viku.

Í tilkynningu á vef Matvælastofnunar segir að fyrir skömmu hafi á annan tug stormmáfa og hettumáfa fundist dauðir í fjöru við Blönduós. Sýni hafi verið tekin og í þeim greinst skæð fuglainflúensa af gerðinni H5N5. Sama gerð skæðrar fuglainflúensu H5N5 hai einnig greinst í kvenkyns önd sem fannst dauð á Sauðárkróki í síðustu viku. Þetta hafi Tilraunastöð Hí í meinafræði á Keldum staðfest í gær.

Fyrstu smitin þetta haustið

Um sé að ræða fyrstu staðfestu smitin þetta haustið. Þessi gerð fuglainflúensuveiru, HPAI H5N5, hafi einnig greinst hérlendis síðasta vetur. Óljóst sé hvort fuglarnir á Blönduósi hafi smitast af farfuglum eða hvort smit hafi leynst í villta íslenska fuglastofninum síðan í vor. Á þessu stigi máls sé lítið vitað um útbreiðslu.

Áhættumatshópur muni endurmeta smithættu fyrir alifugla og aðra fugla í haldi í ljósi þessara greininga, en ljóst sé að fuglaeigendur þurfi að tryggja öflugar smitvarnir við umgengni á sínum fuglahópum og vera vel vakandi fyrir sjúkdómseinkennum í fuglum eða óeðlilegum dauða í þeim.

Hræ skuli látin liggja

Matvælastofnun hvetji almenning til að tilkynna stofnuninni um veika og dauða fugla og villt spendýr sem hann finnur. Það sé gert með því að smella á „ábendingar og fyrirspurnir“ á forsíðu www.mast.is. Mikilvægt sé að lýsa staðsetningu vel, helst með hnitum, og láta mynd fylgja með. Almenna reglan sé að hræ af villtum fugli er látið liggja. Sé hræ aftur á móti þannig staðsett að það þurfi að fjarlægja, til dæmis nálægt hýbýlum fólks, þurfi að gæta að einstaklings- og sóttvörnum og nota til verksins einnota hanska og veiruheldar grímur.

Veiðimenn séu hvattir til að sýna varkárni við veiðar og verkun villtra fugla. Ekki skuli veiða fugla og nýta til matar sem haga sér óeðlilega eða eru sjáanlega veikir/slappir og gera Matvælastofnunina viðvart. Þó skuli það tekið fram að heilbrigðir fuglar geta líka verið smitaðir af fuglainflúensu.

Ennfremur sé bent á leiðbeiningar á upplýsingasíðu um fuglainflúensu um hvað skuli gera þegar veikir eða dauðir fuglar eða önnur villt dýr finnast.

