Innlent

Fyrsta trampólín­lægðin væntan­leg á morgun

Smári Jökull Jónsson skrifar
Gular viðvaranir taka gildi á höfuðborgarsvæðinu á hádegi á morgun.
Gular viðvaranir taka gildi á höfuðborgarsvæðinu á hádegi á morgun. Vísir/Anton

Gular viðvaranir vegna hvassviðris taka gildi víða um land í nótt og fyrramálið. Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands hvetur fólk til að ganga frá lausamunum og er hætta á grjóthruni og skriðuföllum á sunnan- og austanverðu landinu vegna mikillar úrkomu sem spáð er í kvöld og nótt.

Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á öllu landinu utan Vestfjarða vegna fyrstu haustlægðarinnar sem væntanleg er í nótt og fyrramálið. Fyrstu viðvaranir vegna hvassviðris taka gildi á Austfjörðum klukkan fimm í nótt en á suðaustanverðu landinu á hádegi á morgun. 

Spáð er sunnan- og suðaustan hvassviðri með snörpum vindhviðum. Teitur Arason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir vindinn verða verstan frá hádegi og fram á annað kvöld en gangi svo niður aðfaranótt laugardags.

„Það verður hvassviðri nokkuð víða á landinu sem er nóg til þess að hreyfa lausamuni sem kunna að vera lausir eftir sumar, alls konar útihúsgögn og þess háttar. Hyggilegt að nota daginn í dag til að ganga frá þeim,“ sagði Teitur í samtali við fréttastofu.

„Við höfum sloppið ágætlega hingað til með veður“

Teitur segir að á höfuðborgarsvæðinu verði hvassast í efri byggðum og algengast sé að trampólín og léttari garðhúsgögn fari af stað í slíku veðri.

„Þetta er algengt í fyrstu haustlægðinni að svona hlutir fari af stað. Reyndar er hún frekar seint á ferðinni. 26. september fyrir alvöru haustlægð er frekar seint. Við höfum sloppið ágætlega hingað til í haust með veður myndi ég segja.“

Aukin hætta á grjóthruni og jafnvel skriðuföllum

Þá taka viðvaranir gildi í kvöld á suður-, suðausturlandi og á hálendinu vegna mikillar rigningar. Fólk er hvatt til að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón og þá má búast við vatnavöxtum í ám og truflanir gætu orðið á samgöngum vegna flóða.

„Það má búast við vatnavöxtum nokkuð víða á landinu og mögulega verða staðbundin flóð sem gætu valdið einhverjum vandræðum undir Eyjafjöllum, á suðausturlandi og á sunnanverðum Austfjörðum.“

Þá sé aukin hætta á grjóthruni og skriðuföllum við brattar fjallshlíðar vegna úrkomunnar.

„Þeir sem hyggja á ferðalög á morgun ættu að kanna aðstæður hjá Vegagerðinni áður en lagt er af stað.“

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið