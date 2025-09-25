Fyrsta trampólínlægðin væntanleg á morgun Smári Jökull Jónsson skrifar 25. september 2025 12:02 Gular viðvaranir taka gildi á höfuðborgarsvæðinu á hádegi á morgun. Vísir/Anton Gular viðvaranir vegna hvassviðris taka gildi víða um land í nótt og fyrramálið. Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands hvetur fólk til að ganga frá lausamunum og er hætta á grjóthruni og skriðuföllum á sunnan- og austanverðu landinu vegna mikillar úrkomu sem spáð er í kvöld og nótt. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á öllu landinu utan Vestfjarða vegna fyrstu haustlægðarinnar sem væntanleg er í nótt og fyrramálið. Fyrstu viðvaranir vegna hvassviðris taka gildi á Austfjörðum klukkan fimm í nótt en á suðaustanverðu landinu á hádegi á morgun. Spáð er sunnan- og suðaustan hvassviðri með snörpum vindhviðum. Teitur Arason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir vindinn verða verstan frá hádegi og fram á annað kvöld en gangi svo niður aðfaranótt laugardags. „Það verður hvassviðri nokkuð víða á landinu sem er nóg til þess að hreyfa lausamuni sem kunna að vera lausir eftir sumar, alls konar útihúsgögn og þess háttar. Hyggilegt að nota daginn í dag til að ganga frá þeim,“ sagði Teitur í samtali við fréttastofu. „Við höfum sloppið ágætlega hingað til með veður“ Teitur segir að á höfuðborgarsvæðinu verði hvassast í efri byggðum og algengast sé að trampólín og léttari garðhúsgögn fari af stað í slíku veðri. „Þetta er algengt í fyrstu haustlægðinni að svona hlutir fari af stað. Reyndar er hún frekar seint á ferðinni. 26. september fyrir alvöru haustlægð er frekar seint. Við höfum sloppið ágætlega hingað til í haust með veður myndi ég segja.“ Aukin hætta á grjóthruni og jafnvel skriðuföllum Þá taka viðvaranir gildi í kvöld á suður-, suðausturlandi og á hálendinu vegna mikillar rigningar. Fólk er hvatt til að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón og þá má búast við vatnavöxtum í ám og truflanir gætu orðið á samgöngum vegna flóða. „Það má búast við vatnavöxtum nokkuð víða á landinu og mögulega verða staðbundin flóð sem gætu valdið einhverjum vandræðum undir Eyjafjöllum, á suðausturlandi og á sunnanverðum Austfjörðum.“ Þá sé aukin hætta á grjóthruni og skriðuföllum við brattar fjallshlíðar vegna úrkomunnar. „Þeir sem hyggja á ferðalög á morgun ættu að kanna aðstæður hjá Vegagerðinni áður en lagt er af stað.“ Veður Mest lesið Hegðun Helga kunni að skýra skort á símtölum Innlent Drónaflug í Danmörku: „Fjölþáttaógnin er að raungerast“ Erlent Nýtt Lækjartorg á ís þar til flóðamat liggur fyrir Innlent Fimm ára fangelsi fyrir að taka við fúlgum fjár frá Gaddafi Erlent Leikskóli heimtar tugi þúsunda fyrir „listaverk“ barnanna Erlent Ætlar sér að koma böndum á sjónvarpsstöðvar Erlent Sést til dróna við fjóra flugvelli í Danmörku Erlent Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Innlent Trump krefst rannsóknar á „þríþættu skemmdarverki“ hjá SÞ Erlent Keppast við að ákæra Comey Erlent Fleiri fréttir Uppsagnir hjá Norðuráli í dag Þingmenn ræða stjórnlausa veðmálastarfsemi: Íslendingar Evrópumeistarar Stórt framfaraskref að færa Blóðbankann í Borgarkringluna Austurstræti orðið að göngugötu Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Fyrsta trampólínlægðin væntanleg á morgun Dóttirin fær einungis að mæta einu sinni í viku í frístund Drónar í Danaveldi og Blóðbankinn opnar í Kringlunni „Skoðun mín skiptir ekki máli“ Nýtt Lækjartorg á ís þar til flóðamat liggur fyrir 3,2 stiga skjálfti í Mýrdalsjökli Óskaði aðstoðar með gríðarstóran hníf Hegðun Helga kunni að skýra skort á símtölum Enska verði orðin ráðandi í atvinnulífi um miðja öld Heiðra Íslendinga með því að gera 17. júní að fánadegi Hafnar fullyrðingum þingmanns um innrætingu Skrítið að vita af ósprunginni handsprengju í næstu götu Skorar á Ingu Sæland að taka slaginn Ástæða til að kanna betur tengsl ofurhlaupa og ristilkrabba Löng bið Haraldar, umdeild kynjafræði og íslenska í útrýmingarhættu Borgin leggur bílstjórum línurnar Rafmagn aftur komið á í öllum hverfum Hélt ræðu gráti nær Gripnir glóðvolgir með íslensk lundaegg í Hollandi Stúdentar leggjast gegn sameiningunni Ekki slys á gangandi vegfaranda í „hættulegum beygjuvösum“ í tuttugu ár Fullorðinn karlmaður lést í bílslysi Nýtt stjórnsýslustig framhaldsskóla: „Þetta er eins og vont trúðaleikrit“ Bein útsending: Gervigreind og vísindamiðlun Gular viðvaranir vegna úrkomu og aukin skriðuhætta Sjá meira