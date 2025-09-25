Blikar gætu aftur orðið Íslandsmeistarar í kvöld Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2025 11:00 Breiðablik hefur þegar landað bikarmeistaratitli á þessari leiktíð og er ríkjandi Íslandsmeistari. vísir/Anton Breiðablik hefur aðeins tapað einum leik og gert eitt jafntefli allt tímabilið í Bestu deild kvenna í fótbolta. Liðið gæti mögulega tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð í kvöld. Það þarf ekki mikið að gerast til þess að Blikakonur fagni Íslandsmeistaratitli á Kópavogsvelli í kvöld. Ef að þær vinna Stjörnuna, og FH vinnur ekki Val í Kaplakrika, er Breiðablik aftur orðið Íslandsmeistari. Liðið yrði þá tvöfaldur meistari eftir að hafa unnið Mjólkurbikarinn í sumar. Blikakonur gætu fengið að vita úrslitin úr Krikanum þegar leikur þeirra við Stjörnuna verður nýhafinn, og þar með hvort möguleiki sé á að landa titlinum í kvöld. Leikir dagsins: 16.15 FH - Valur 18.00 Breiðablik - Stjarnan 18.00 Þróttur - Víkingur 19.15 Þór/KA - Tindastóll Mikil barátta um hitt Evrópusætið Lokakafli Bestu deildarinnar hefst í dag, eftir að deildinni var skipt í efri hluta (lið 1-6) og neðri hluta (lið 7-10). Blikakonur fara inn í lokahlutann með ellefu stiga forskot á FH og þrettán stiga forskot á Þrótt, eða 49 stig eftir 18 leiki og markatöluna 77-15. Algjörir yfirburðir og fjarri því sama spenna og í fyrra þegar Blikar unnu titilinn með tæpasta hætti, með jafntefli við Val í lokaumferðinni. Spennan í efri hlutanum er þó mikil í kapphlaupi FH og Þróttar í baráttunni um 2. sæti, eða Evrópusæti. FH er með 38 stig, tveimur stigum ofar en Þróttur, og má því illa við að misstíga sig gegn Val í kvöld á meðan Þróttarar takast á við Víkinga í Laugardal. Endar Þór/KA í bullandi fallbaráttu í dag? Í neðri hlutanum gæti Tindastóll togað Þór/KA niður í harkalega fallbaráttu með sigri á Akureyri í kvöld. FHL er fallið og Tindastóll í næstneðsta sæti með 17 stig, fjórum stigum á eftir Þór/KA og Fram sem fær FHL í heimsókn á laugardaginn. Hægt er að minna á að allir leikir í Bestu deild kvenna eru sýndir á sportrásum Sýnar. Breiðablik Besta deild kvenna Mest lesið Helenu nóg boðið: „Ætlum við í alvöru að leyfa þessu að gerast?“ Körfubolti Leysti frá skjóðunni um hvað gerðist í þriðja hring Sport „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Enski boltinn Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Enski boltinn Chiesa græðir á óheppni landa síns Fótbolti Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Íslenski boltinn Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Enski boltinn Stjörnustjarfur þegar hann sá Zola á Ryder bikarnum Golf Fyrirliði Evrópu baunar á Bandaríkin: „Drifnir áfram af einhverju sem peningar geta ekki keypt“ Golf Dóttir auðkýfings orðin forseti félags 23 ára gömul Fótbolti Fleiri fréttir Blikar gætu aftur orðið Íslandsmeistarar í kvöld Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Botnslagurinn færður Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Náð í fleiri stig í átta leikjum síðan Birnir kom en í fimmtán leikjum þar á undan Finnst ólíklegt að KR bjargi sér: „Þetta er orðið verra og verra og verra“ Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“ Viðurkennir að vítið sem Víkingur fékk hafi ekki átt að standa Höskuldur um vítaspyrnudóminn umdeilda: „Grimmt að dæma hendi á þetta“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Uppgjörið: KA - KR 4-2 | Akureyringar sendu Vesturbæinga í fallsæti Uppgjörið: Stjarnan - FH 0-0 | Tíðindalítið jafntefli í Garðabæ Uppgjörið: Víkingur - Fram 2-1 | Gylfi tryggði sigur sem styrkir stöðuna „Heldur þessi veisla ekki bara áfram?“ „Ótrúlega súrt að upplifa það að dómarinn hafi slík áhrif“ Uppgjörið: Þróttur - HK 2-3 | Mæta Keflavík í úrslitum eftir markaveislu Uppgjörið: ÍBV - Afturelding 1-1 | Bæði mörkin skoruð beint úr aukaspyrnu Uppgjörið: Njarðvík - Keflavík 0-3 | Keflvíkingar á leið í úrslitaleikinn Sjáðu Berglindi Björgu verða markahæsta ásamt öllum hinum mörkum dagsins „Menn hafa gefið sig 110 prósent í verkefnið“ Uppgjörið: Fram - Valur 1-0 | Lífnauðsynlegur sigur Ólsarar á Laugardalsvöll Uppgjörið: Víkingur - FHL 4-0 | Gulltryggðu sig inn í efri hlutann með stórsigri Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 9-2 | Berglind Björg óstöðvandi í stórsigri Blika Sjá meira