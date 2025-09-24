Tvenna Jesus dugði ekki er Antony sótti stigið Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 21:03 Lærisveinar Postecoglou réðu illa við Antony. Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images Igor Jesus skoraði bæði mörk Nottingham Forest í 2-2 jafntefli á útivelli gegn Real Betis í fyrstu umferð Evrópudeildarinnar. Þetta var fyrsti Evrópuleikur Forest síðan á síðustu öld og Jesus steig upp eftir að liðið lenti undir. Cédric Bakambu kom heimamönnum Real Betis yfir eftir stundarfjórðungsleik og stoðsendingu frá Antony. Igor Jesus jafnaði aðeins þremur mínútum síðar og skoraði síðan aftur á 23. mínútu. Morgan Gibbs-White og Douglaz Luiz lögðu upp fyrir Brasilíumanninn sem hefur nú skorað fjögur mörk á tímabilinu. Forest hélt forystunni heillengi en tókst ekki að taka stigin þrjú. Antony skoraði jöfnunarmark fyrir Real Betis þegar aðeins fimm mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma og þar við sat. Önnur úrslit úr Evrópudeildinni Sex aðrir leikir fóru fram á sama tíma í kvöld og tveir leikir fóru fram fyrr í dag. Malmö tapaði 1-2 á heimavelli gegn Ludogorets. Daníel Tristan Guðjohnsen var í byrjunarliði heimamanna og spilaði allan leikinn en komst ekki á blað. Nice vann 2-1 gegn Roma og miðvörðurinn Dante varð elsti leikmaður í sögu Evrópudeildarinnar, 41 árs gamall. Freiburg vann 2-1 gegn Basel í „Flugvallaslagnum“ svokallaða, milli tveggja liða frá borgum í sitt hvoru landinu sem deila samt flugvelli. Braga vann 1-0 gegn Feyenoord. Dinamo Zagreb vann 3-1 gegn Fenerbahce. Rauða Stjarnan gerði 1-1 jafntefli við Celtic. Evrópudeild UEFA Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Formaður dómaranefndar KKÍ tjáir sig ekki Körfubolti Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Enski boltinn Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Mættur heim í Hauka eftir erfið ár í Frakklandi Handbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Stífla Álvarez brast í dramatískum sigri Atlético Tvenna Jesus dugði ekki er Antony sótti stigið Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Elías hélt marki Midtjylland hreinu í Evrópudeildinni Sandra María komin á blað í Þýskalandi Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Botnslagurinn færður Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Óheppnin eltir Gavi Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sérfræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Funduðu um 64 liða HM í Trump-turninum Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Mbappé með tvennu í sjöunda sigri Real í röð Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Glódís Perla hafði betur gegn Ingibjörgu Sjá meira