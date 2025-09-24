Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 18:51 Sveinn Aron skoraði þriðja mark Sarpsborg sem virtist ætla að vinna auðveldlega en þurfti að hafa mikið fyrir hlutunum. Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images Sveinn Aron Guðjohnsen skoraði eitt af tíu mörkum í leik Sarpsborg og Kjelsas í þriðju umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta. Sarpsborg fór að endingu áfram eftir 5-5 jafntefli en 6-5 sigur í vítaspyrnukeppni. Sarpsborg lenti snemma 1-0 undir á útivelli gegn C-deildarliðinu en skoraði þrjú mörk með skömmu millibili kjölfarið, Sveinn átti eitt þeirra, og liðið virtist síðan vera búið að snúa leiknum með stöðuna 1-4 snemma í seinni hálfleik. Svo var hins vegar ekki. Heimamenn minnkuðu muninn aðeins þremur mínútum eftir að hafa lent þremur mörkum undir og skoruðu svo tvö mörk í uppbótartíma til að tryggja hádramatískt 4-4 jafntefli. Aftur neituðu heimamenn að gefast upp eftir að hafa lent undir í framlengingu, leiknum lauk með 5-5 jafntefli og draga þurfti til vítaspyrnukeppni. Þar voru gestirnir sparkvissari og skoruðu úr sex af sex spyrnum en heimamenn Kjelsas klikkuðu á sinni sjöttu. Sveinn Aron spilaði allan leikinn en tók ekki víti. Flóðljósin í verkfalli hjá Viðari Biluð flóðljós komu í veg fyrir að Viðar Örn Jónsson og félagar í HamKam gætu spilað gegn Levanger. Ellefu leikir í 32-liða úrslitum bikarsins áttu að hefjast klukkan fjögur síðdegis en aðeins tíu þeirra fóru af stað. Eftir langt ferðalag frá Hamar til Levanger kom í ljós að ljósin á vellinum virkuðu ekki. Leiknum var frestað korter, svo hálftíma og að lokum um óákveðinn tíma. Hilmir á hægri kantinum Hilmir Rafn Mikaelsson var á hægri kantinum hjá Viking en komst ekki á blað í 2-0 sigri á útivelli gegn Eik Tönsberg. Viking og Sarpsborg halda því áfram í 16-liða úrslit en HamKam bíður frekari fregna. Íslendingaliðið Brann er einnig komið áfram en lið Stefáns Inga Sigurðssonar skíttapaði gegn þriðju deildar liði og er úr leik. Arna vann með Valeranga Á sama tíma í norska kvennaboltanum var Arna Eiríksdóttir í byrjunarliði Valeranga í 2-1 sigri gegn Lyn í 20. umferð deildarinnar. Sædís Rún Heiðarsdóttir var á varamannabekknum og kom ekki við sögu. Valeranga er nú aðeins fjórum stigum frá Brann og sjö umferðir eru eftir óspilaðar. Arna gekk nýlega til liðs við Valeranga og hefur farið vel af stað, hún skoraði eitt marka liðsins í 4-0 sigri gegn Kolbotn í sínum fyrsta byrjunarliðsleik um helgina. Norski boltinn Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Enski boltinn Formaður dómaranefndar KKÍ tjáir sig ekki Körfubolti Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Enski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Elías hélt marki Midtjylland hreinu í Evrópudeildinni Sandra María komin á blað í Þýskalandi Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Í beinni: Port Vale - Arsenal | Skytturnar á Vale Park Botnslagurinn færður Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Óheppnin eltir Gavi Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sérfræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Funduðu um 64 liða HM í Trump-turninum Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Mbappé með tvennu í sjöunda sigri Real í röð Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Glódís Perla hafði betur gegn Ingibjörgu Neymar hneykslaður: „Raphinha í fimmta sæti er of mikið grín“ Náð í fleiri stig í átta leikjum síðan Birnir kom en í fimmtán leikjum þar á undan Madueke frá í tvo mánuði Tárin flæddu þegar Dembélé þakkaði mömmu sinni Sjá meira