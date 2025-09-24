Fótbolti

Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild

Sveinn Aron skoraði þriðja mark Sarpsborg sem virtist ætla að vinna auðveldlega en þurfti að hafa mikið fyrir hlutunum. 
Sveinn Aron Guðjohnsen skoraði eitt af tíu mörkum í leik Sarpsborg og Kjelsas í þriðju umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta. Sarpsborg fór að endingu áfram eftir 5-5 jafntefli en 6-5 sigur í vítaspyrnukeppni.

Sarpsborg lenti snemma 1-0 undir á útivelli gegn C-deildarliðinu en skoraði þrjú mörk með skömmu millibili kjölfarið, Sveinn átti eitt þeirra, og liðið virtist síðan vera búið að snúa leiknum með stöðuna 1-4 snemma í seinni hálfleik.

Svo var hins vegar ekki. Heimamenn minnkuðu muninn aðeins þremur mínútum eftir að hafa lent þremur mörkum undir og skoruðu svo tvö mörk í uppbótartíma til að tryggja hádramatískt 4-4 jafntefli.

Aftur neituðu heimamenn að gefast upp eftir að hafa lent undir í framlengingu, leiknum lauk með 5-5 jafntefli og draga þurfti til vítaspyrnukeppni.

Þar voru gestirnir sparkvissari og skoruðu úr sex af sex spyrnum en heimamenn Kjelsas klikkuðu á sinni sjöttu. Sveinn Aron spilaði allan leikinn en tók ekki víti.

Flóðljósin í verkfalli hjá Viðari

Biluð flóðljós komu í veg fyrir að Viðar Örn Jónsson og félagar í HamKam gætu spilað gegn Levanger.

Ellefu leikir í 32-liða úrslitum bikarsins áttu að hefjast klukkan fjögur síðdegis en aðeins tíu þeirra fóru af stað. Eftir langt ferðalag frá Hamar til Levanger kom í ljós að ljósin á vellinum virkuðu ekki. Leiknum var frestað korter, svo hálftíma og að lokum um óákveðinn tíma.

Hilmir á hægri kantinum

Hilmir Rafn Mikaelsson var á hægri kantinum hjá Viking en komst ekki á blað í 2-0 sigri á útivelli gegn Eik Tönsberg.

Viking og Sarpsborg halda því áfram í 16-liða úrslit en HamKam bíður frekari fregna. Íslendingaliðið Brann er einnig komið áfram en lið Stefáns Inga Sigurðssonar skíttapaði gegn þriðju deildar liði og er úr leik.

Arna vann með Valeranga

Á sama tíma í norska kvennaboltanum var Arna Eiríksdóttir í byrjunarliði Valeranga í 2-1 sigri gegn Lyn í 20. umferð deildarinnar. Sædís Rún Heiðarsdóttir var á varamannabekknum og kom ekki við sögu.

Valeranga er nú aðeins fjórum stigum frá Brann og sjö umferðir eru eftir óspilaðar.

Arna gekk nýlega til liðs við Valeranga og hefur farið vel af stað, hún skoraði eitt marka liðsins í 4-0 sigri gegn Kolbotn í sínum fyrsta byrjunarliðsleik um helgina.

