Þrír skotnir af leyniskyttu við byggingu ICE í Dallas

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá vettvangi í Dallas.
Þrír eru sagðir hafa orðið fyrir skotum þegar árásarmaður hóf skothríð nærri byggingu í eigu Landamæraeftirlits Bandaríkjanna (ICE) í Dallas. Árásarmaðurinn er sagður hafa svipt sig lífi.

Lögreglan er með gífurlegan viðbúnað á svæðinu en CNN hefur eftir starfandi yfirmanni ICE að fyrstu upplýsingar bendi til þess að árásarmaðurinn hafi hleypt af skotum úr leyni og úr einhverri fjarlægð.

Todd Lyons, yfirmaður ICE, lýstir honum sem leyniskyttu. Kristi Noem, heimavarnaráðherra, segir árásarmanninn hafa svipt sig lífi en hann er sagður hafa verið í bílastæðahúsi skammt frá byggingu ICE.

Noem segir tilefni árásarinnar ekki liggja fyrir enn en staðhæfir að starfsmenn ICE standi frammi fyrir fordæmalausum hótunum og ofbeldi.

Starfsmenn stofnunarinnar og annarra alríkislöggæslustofnana hafa á undanförnum mánuðum tekið þátt í umfangsmiklu átaki sem snýr að því að vísa fólki sem dvelur ólöglega í Bandaríkjunum úr landi. Þeir hafa víða sést grímuklæddir og þungvopnaðir í borgum Bandaríkjanna en átak þetta er verulega umdeilt vestanhafs.

Ekki liggur fyrir hverjir urðu fyrir skotum, hvort það voru starfsmenn, óbreyttir borgarar eða menn í haldi hjá ICE. Upplýsginar um ástand þeirra liggur heldur ekki fyrir en héraðsmiðlar segja það alvarlegt.

