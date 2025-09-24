Innlent

Leið­beinandinn á Múlaborg í gæslu­varð­haldi í mánuð í við­bót

Árni Sæberg skrifar
Maðurinn hafði starfað sem leiðbeinandi á Múlaborg í um tvö ár þegar hann var handtekinn. Vísir/Anton Brink

Leiðbeinandi á leikskólanum Múlaborg, sem grunaður er um kynferðisbrot gegn barni, hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 21. október næstkomandi, á grundvelli almannahagsmuna. Þá mun hann hafa mátt dúsa í varðhaldi í tíu vikur.

Þetta staðfestir Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, upplýsingafulltrúi Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi. Hann segir dómara hafa úrskurðað manninn í áframhaldandi gæsluvarðhald í gær og að það hafi verið gert á grundvelli almannahagsmuna.

Hingað til hefur maðurinn verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Gunnar Rúnar segist ekki geta upplýst um gang rannsóknarinnar.

Maðurinn hefur sætt varðhaldi frá handtöku þann 12. ágúst og mun því hafa verið í gæsluvarðhaldi í tíu vikur þegar núverandi varðhald líður. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála er hámarkstími gæsluvarðhalds tólf vikur, nema mál hafi verið höfðað gegn sakborningi eða brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist þess.

