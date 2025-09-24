Rússland sé „pappírs tígur“ og Úkraínumenn geti unnið landið aftur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 24. september 2025 06:26 Trump sagði í gær að Selenskí væri „hugrakkur maður“. Spurður að því hvort hann treysti enn Vladimir Pútín, sagði hann það myndu koma í ljós innan mánaðar en Trump hefur ítrekað lengt í gálgafresti Rússa. Getty/Win McNamee Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Rússa í afar erfiðri stöðu efnahagslega. Áralangt stríð hafi ekki skilað þeim neinu og aðeins afhjúpað hernaðarlega veikleika þeirra. Trump fór mikinn um málið á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gær, eftir fund sinn með Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna. Í færslu sinni sagði forsetinn meðal annars að eftir að hafa kynnt sér ítarlega hernaðarlega og efnahagslega stöðu Rússlands hefði hann komist að þeirri niðurstöðu að Úkraína gæti, með stuðningi Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins, unnið aftur allt það land sem Rússar hefðu hernumið. Forsetinn sagði Rússa nú hafa staðið í stríði í þrjú og hálft ár, sem hefði átt að taka þá viku að vinna. Átökin hefðu afhjúpað Rússland sem „pappírs tígur“. Öllum útgjöldum væri varið í að fjármagna stríðsreksturinn og þá stæðu íbúar landsins í röðum til að kaupa eldsneyti. Trump sagði Úkraínumenn hafa sýnt mikinn baráttuanda. Hann ítrekaði að Rússland og Pútín ættu í verulegum efnahagslegum erfiðleikum og það væri kominn tími fyrir Úkraínumenn að grípa til aðgerða. Bandaríkin myndu halda áfram að sjá Nató fyrir vopnum og það væri undir Nató komið hvernig þau væru nýtt. Forsetinn hafði fyrr um daginn gert því skóna að Bandaríkin væru reiðubúinn til að herða efnahagslegar þvinganir gegn Rússum, svo lengi sem Evrópuríkin hættu að kaupa olíu af þeim. Hann virðist þó fara fram og til baka í afstöðu sinni gagnvart átökunum en Úkraínumenn hafa ítrekað óskað eftir frekari stuðningi til að „grípa til aðgerða“, án þess að fá afgerandi svar frá bandamönnum. Þá var það til marks um hringlandahátt Bandaríkjaforseta að hann lauk færslu sinni á Truth Social með því að óska báðum deiluaðilum velfarnaðar. Bandaríkin Donald Trump Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Mest lesið Ákærði hálfur Íslendingur: Játaði morðið á Instagram tveimur vikum eftir það Erlent Holskefla í kortunum Innlent Fagnar því að sjá Pírata mælast á þingi og útilokar ekki formannsframboð Innlent Tæp 68 prósent barna í 2. bekk með aldurssvarandi hæfni í lestri Innlent „Þetta var óvenjuleg ræða“ Innlent Sprenging í Osló og stórt svæði girt af Erlent Drónaflugin geti valdið mikilli röskun og miklu tjóni Innlent „Maður er skíthræddur um að maður brenni inni“ Innlent Bílslys í Laugardal Innlent Harmsaga fjölskyldunnar ekkert einsdæmi Innlent Fleiri fréttir Rússland sé „pappírs tígur“ og Úkraínumenn geti unnið landið aftur Ákærði hálfur Íslendingur: Játaði morðið á Instagram tveimur vikum eftir það Sprenging í Osló og stórt svæði girt af Ryan Routh sekur um að reyna að myrða Trump Gagnrýndi allt og alla í langri og slitróttri ræðu Errol Musk sakaður um að misnota börn sín Bein útsending: Trump ávarpar allsherjarþingið Hefðu getað sett símkerfi New York á hliðina Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Íbúar í Kína og Hong Kong búa sig undir Ragasa „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Frakkar viðurkenna Palestínu en Ísrael fordæmir „pólitískan sirkús“ Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Hertogaynjan fær reisupassann vegna tölvupósts til Epstein Kastrup lokað vegna drónaflugs Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Ætla að tengja paracetamol við einhverfu Segir Pólverja ekki muna hika við að skjóta „hluti“ niður Byrjaðir að kenna hvor öðrum um stöðvun ríkisreksturs Til í viðræður en mun aldrei láta kjarnorkuvopnin af hendi „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Í fyrsta sinn fleiri börn með offitu en í undirþyngd Ofurfellibylurinn Ragasa nálgast Filippseyjar Bilun hjá fjarskiptafyrirtæki sögð hafa valdið fjórum dauðsföllum Herþotur sendar á loft vegna rússneskrar eftirlitsflugvélar Fyrirgefur morðingjanum Bein útsending: Minningarathöfn Charlie Kirk Kanada, Bretland og Ástralía viðurkenna Palestínu Trump og Vance ávarpa minningarathöfn Charlie Kirk Sjá meira