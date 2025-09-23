Ferðum aflýst og einni vél snúið við vegna drónaumferðar í Kaupmannahöfn Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 23. september 2025 10:38 Icelandair setti á nýtt flug til að bæta upp fyrir þá ferð sem þurfti að aflýsa. Vísir/samsett Icelandair aflýsti einni ferð frá Kaupmannahöfn í gærkvöldi og einni vél snúið við aftur til Keflavíkur eftir að hafa verið lent í Álaborg þar sem Kastrup flugvöllur í Kaupmannahöfn var lokaður vegna drónaumferðar í nokkra klukkutíma í gærkvöldi. SAS hefur einnig aflýst ferðum milli Kaupmannahafnar og Keflavíkur en uppákoman hefur ekki haft nein áhrif á áætlunarflug Play. „Lokun Kastrupflugvallar í gær hafði þau áhrif að vél Icelandair, flug FI216, lenti í Álaborg. Þar sem óvíst var á þeim tímapunkti hvenær flugvöllurinn myndi opna aftur var ákveðið að snúa vélinni aftur til Keflavíkur. Þá var kvöldflugi Icelandair frá Kaupmannahöfn, FI219, aflýst,“ segir meðal annars í svari Icelandair við fyrirspurn fréttasofu. Í morgun setti félagið auka flug á áætlun fyrir þá farþega sem urðu fyrir áður nefndri röskun, til Kaupmannahafnar og til baka, en það fór í loftið frá Keflavík klukkan 7:40 í morgun. Birgir Olgeirsson, upplýsingafulltrúi Play staðfestir við Vísi að lokunin í gær hafi ekki haft nein áhrif á áætlunarflug flugfélagsins. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðum flugvallanna í Keflavík og í Kaupmannahöfn hefur norræna flugfélagið SAS aflýst flugi sem átti að fara frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur klukkan 08:20 að staðartíma og ferð frá Keflavík til Kaupmannahafnar klukkan 10:20 í morgun. Að öðru leyti virðast flugsamgöngur til og frá Keflavík og Kaupmannahöfn vera á áætlun í dag. Icelandair Fréttir af flugi Play Danmörk Noregur Mest lesið Upplifir að þau hafi verið leidd í gildru Innlent „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Erlent „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Innlent Óttaslegnir eldri borgarar eftir endurtekna eldsvoða Innlent Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Erlent Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Innlent Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Erlent Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Erlent Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Innlent Björg ætlar að láta að sér kveða í Viðreisn Innlent Fleiri fréttir Ferðum aflýst og einni vél snúið við vegna drónaumferðar í Kaupmannahöfn Ætlar að fækka sveitarfélögum fyrir kosningar Aðeins helmingur telur sig við góða heilsu Rannsaka húsbrot og eldsvoða á Sauðárkróki Krefur Reykjavíkurborg um frekari svör vegna fundargerðar Upplifir að þau hafi verið leidd í gildru Rannsaka mál sex grímuklæddra manna sem réðust á einn Óttaslegnir eldri borgarar eftir endurtekna eldsvoða Vill frekar fjölga lögreglumönnum heldur en lögreglustöðvum Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Björg ætlar að láta að sér kveða í Viðreisn „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Þrír enn í gæsluvarðhaldi vegna umfangsmikils fíkniefnamáls Löng bið eftir að nauðgari hefji afplánun og betlmenning Sleppt lausum eftir yfirheyrslu Seldi dóp fyrir fjórtán milljónir á hálfu ári Lýsir villu og svima en segist hafa séð ljósið Stefnir í prófkjör, borgarfulltrúar undir feldi og hugsanlega sótt að Heiðu Framlengja gistiheimildina fram á vor Eldra fólk þurfi ekki að endurnýja skírteinið svo oft Grunsamlegt ferðalag og fjarstæðukenndar skýringar „Nauðsynlegt að þetta verði gert af krafti“ Fólk hvatt til að taka strætó Frakkar viðurkenna Palestínu og nýr geðspítali gæti risið í Fossvogi „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Nú má heita Ívalú, Þorbirna og Emerentíana Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Frítt í Strætó um allt land í dag Sjá meira