Nú má heita Ívalú, Þorbirna og Emerentíana Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 22. september 2025 10:59 Meira var um að mannanafnanefnd segði já en nei við beiðnum um ný eiginnöfn hingað til í þessum mánuði. Vísir/Vilhelm Nokkrir úrskurðir féllu hjá mannanafnanefnd í síðustu viku þar sem kvenkyns nöfnin Seba, Þorbirna og Ívalú voru meðal annars samþykkt og færð í mannanafnaskrá. Þá var einnig kvenmannsnafnið Natasha samþykkt og fært í mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði af nafninu Natasja sem þar var fyrir á skrá. Karlkyns eiginnafnið Samir fékkst einnig samþykkt sem og einnafnið Hrafnbjört. Fyrr í þessum mánuði féllst nefndin einnig á kvenkyns eiginnafnið Emerentíana, sem tekur í íslenskri beygingu eignarfallsmyndina til Emerentíönu. Þorbirna beygist með sambærilegum hætti og eiginnafnið Birna og Hrafnbjört líkt og eiginnafnið Björt. Ívalú tekur íslenskri beygingu í eignarfalli með endingunni -ar, það er til Ívalúar, og nafnið Seba tekur eignarfallsendinguna -u, til Sebu. Samir tekur myndina til Samirs í eignarfalli. Úrskurðurinn um eiginnafnið Natasha er sá lengsti og ítarlegasti sem birtur hefur verið frá nefndinni í september, en þar er færður rökstuðningur fyrir samþykkt nafnsins inn á mannanafnaskrá, en líkt og áður segir fékkst nafnið samþykkt og fært á mannanafnaskrá yfir rittháttarafbrigði nafnsins Natasja. „Með hliðsjón af því að vinnulagsreglurnar hafa aðeins að geyma viðmið og að fallin er nú frá elsta konan sem bar nafnið er sótt var um það árið 2017 og hún hefði orðið sextug á næsta ári telur nefndin rétt að leggja til grundvallar að hefð sé orðin fyrir þessum rithætti nafnsins og að samþykkja beri það," segir í niðurlagi úrskurðarins um nafnið. Samkvæmt lögum um mannanöfn þurfa nokkur atriði að vera fyrir hendi til þess að heimilt sé að samþykkja nýtt eiginnafn þurfa öll skilyrði laganna að vera uppfyllt. Það er í fyrsta lagið að eiginnafn skuli geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafi unnið sér hefð í íslensku máli, í öðru lagi má nafnið ekki brjóta í bág við íslenskt málkerfi, í þriðja lagi skal nafn ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti þess og í fjórða og síðasta lagi má eiginnafn ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama. Mannanöfn Úrskurðar- og kærunefndir