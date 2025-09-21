Umferðarslys átti sér stað við Hvalfjarðargöngin á fjórða tímanum í dag. Göngunum hefur verið lokað um óákveðinn tíma.
Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu fóru bæði slökkviliðsbílar og sjúkrabílar á vettvang.
„Við erum komnir. Þetta eru tveir bílar og allaveganna einn kominn inn í sjúkrabíl,“ segir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
Sjónarvottur segir að fólksbíll og flutningabíll hafi lent saman Reykjavíkurmegin við göngin. Þá sé fjöldi viðbragðsaðila á leiðinni.
Á vef Vegagerðarinnar segir að Hvalfjarðargöngunum hefur verið lokað um óákveðinn tíma vegna slyss.
Fréttin hefur verið uppfærð.