Um­ferðar­slys við Hval­fjarðar­göngin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fjöldi viðbragðsaðila er á leið á vettvang.
Umferðarslys átti sér stað við Hvalfjarðargöngin á fjórða tímanum í dag. Göngunum hefur verið lokað um óákveðinn tíma.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu fóru bæði slökkviliðsbílar og sjúkrabílar á vettvang.

„Við erum komnir. Þetta eru tveir bílar og allaveganna einn kominn inn í sjúkrabíl,“ segir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Sjónarvottur segir að fólksbíll og flutningabíll hafi lent saman Reykjavíkurmegin við göngin. Þá sé fjöldi viðbragðsaðila á leiðinni.

Á vef Vegagerðarinnar segir að Hvalfjarðargöngunum hefur verið lokað um óákveðinn tíma vegna slyss.

Mikil röð hfeur myndast vestan ganganna á meðan akandi bíða eftir að göngin verði opnuð á ný.Aðsend

Fréttin hefur verið uppfærð.

