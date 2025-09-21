Búist er við því að nokkur fjöldi ríkja muni viðurkenna sjálfstæði Palestínu í aðdraganda allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í vikunni. Tugir Palestínumanna létust í árásum Ísraela í gær - en utanríkisráðhera Palestínu segir ekki hægt að koma á friði á svæðinu án sjálftæðis.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þar heyrum við einnig frá Lilju Alfreðsdóttur, varaformanni Framsóknarflokksins, sem kallar eftir breytingum í flokknum en segist ekki hafa ákveðið hvort hún ætli að sækjast eftir embætti formanns.
Skorradalshreppur og Borgarbyggð munu sameinast eftir að sameining var samþykkt í báðum sveitarfélögum, en sveitarstjóri í Skorradal segir miður að fólk utan sveitarfélaganna hafi reynt að hafa áhrif á íbúakosninguna.
Við segjum frá manni sem er nú í sínum hundruðustu leitum á Fljótshlíðarafrétti, og fagnaði því vel um helgina. Þá tökum við stöðuna í Heiðmörk þar sem nokkrir þátttakendur í Bakgarðshlaupinu hafa verið að síðan klukkan níu í gærmorgun. Þar að auki er stútfullur sportpakki fram undan, og fjallað um allt það helsta í íþróttunum heima og heiman.
Hádegisfréttir Bylgjunnar eru í beinni útsendingu á Vísi og Bylgjunni á slaginu tólf.