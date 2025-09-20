Litlar líkur eru á því að olíuleit á Drekasvæðinu beri árangur, segir jarðfræðingur. Staðhæfingar Viðskiptaráðs og umræðan byggi á úreldum gögnum. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar.
Þá verður fjallað um netárás sem gerð var á innritunarkerfi flugvalla í Evrópu, og olli víðtækum samgöngutruflunum. Sérfræðingur í netöryggismálum segir fátt vitað um uppruna árásarinnar eða ástæðu, en leggur áherslu á að flug hafi ekki verið truflað með beinum hætti og fólk því ekki í hættu.
Þá verður rætt við skólameistara Borgarholtsskóla, sem furðar sig á breytingum sem menntamálaráðherra hefur boðað á framhaldsskólastigi. Þær séu vanhugsaðar og komi ekki frá sérfræðingum í menntamálum.
Fjallað verður um Sniðgönguna sem fór fram í dag til stuðnings íbúum Palestínu, við segjum frá hvalveiðihefð Grænlendinga, þar sem Kristján Már var á dögunum, við verðum í beinni úr Heiðmörk þar sem hlauparar í bakgarðshlaupinu hafa verið að í allan dag, og kynnumst eldri konum sem plokka rusl í gríð og erg á Selfossi, og hafa fengið verðlaun fyrir.