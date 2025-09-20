Innlent

Landsþing Viðreisnar hófst í morgun og stendur yfir um helgina á Grand hótel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður flokksins, er sjálfkjörin formaður, Daði Már Kristófersson sjálfkjörinn varaformaður og Sigmar Guðmundsson sjálfkjörinn ritari.

Í tilkynningu segir að á landsþinginu komi Viðreisnarfólk saman, rýni í stefnu flokksins og samþykktir. Á þinginu verði lögð fram stjórnmálaályktun auk þess sem kosið verður til forystu og embætta flokksins.

Engin mótframboð hafa borist gegn sitjandi formanni, varaformanni eða ritara en framboð til stjórnar, málefnaráðs og alþjóðafulltrúa eru mörg. Framboðsfrestur rennur út þegar klukkustund áður en gengið er til atkvæða og við hafa bæst nokkur framboð til stjórnar.

Þá hafa borist nokkrar tillögur til breytinga á samþykktum Viðreisnar. Meðal þeirra má nefna tillögu Jóns Gnarr um að nafni flokksins verði breytt úr „Viðreisn“ í „Viðreisn - Frjálslyndir Demókratar“, tillögu frá Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur og fleirum um niðurfelling á kynjakvóta og fléttulista og tillögu stjórnar um nýtt embætti alþjóðafulltrúa sem sinnir samskiptum Viðreisnar við erlenda systurflokka og Bandalag frjálslyndra flokka í Evrópu, ALDE.

Fundað verður til 18 í dag. Dagskrá þingsins má sjá að neðan. 

Þorgerður Katrín heldur ræðu klukkan 13 sem verður streymt á bæði YouTube og á Facebook-síðu Viðreisnar.

Laugardagur

8:30 Húsið opnar / skráning hefst

9:00 Dagskrá hefst:

Formaður setur þing Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Kosning þingforseta og fundarritara

Samþykkt fundarskapa

9.20 Kynning á drögum á breytingum á samþykktum

9.30 Drög að stjórnmálaályktun kynnt

10.00 Málefnahópar, lota 1: Efnahagsmál/ Innanríkismál/ Jafnréttismál/ Umhverfismál

13.00 Ræða formanns Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

13:40 Hringborð: Atvinnumál

Sveinbjörn Finnsson ræðir við Hönnu Kötu Friðriksson og Daða Má Kristófersson um mótun atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar

14:30 Málefnahópar, lota 2 Atvinnumál/ Heilbrigðismál/ Menntamál/ Utanríkismál

16:30 Hringborð: Spurðu ráðherrana

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Daði Már Kristófersson, Hanna Katrín Friðriksson og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir svara spurningunum þínum.

17:30 Ræða forseta Uppreisnar, Sverrir Páll Einarsson

Fundi frestað til sunnudags

19:30 Fordrykkur í anddyri og landsþingsgleði fram á nótt. Kauptu miða hér

Sunnudagur

9:30 Hús opnar

10:00 Dagskrá hefst:

Skýrsla framkvæmdastjóra/ kosning endurskoðanda Svanborg Sigmarsdóttir

10:10 Umræða og afgreiðsla á breytingum á samþykktum

11:00 Hringborð um ESB

Sigmar Guðmundsson ræðir við Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, Sigríði Margréti Oddsdóttur, framkvæmdastjóra SA og Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brim um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu og aðild að ESB.

11:45 Afgreiðsla málefnaályktana

12:15 Kosning formanns

13:15 Ræða Guy Verhofstadt, forseta Alþjóðlegu evrópuhreyfingarinnar

14:15 Afgreiðsla ályktana frh.

15:00 Kosning varaformanns og málefnaráðs

15:30 Hringborð um sveitarstjórnarmál

Róbert Ragnarsson ræðir við Gylfa Ólafsson, Lovísu Jónsdóttur, Pétur Markan og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur um stöðu sveitarstjórna og komandi kosningavetur.

16:15 Afgreiðsla ályktana frh

16:45 Kosning ritara, meðstjórnenda og varamanna og alþjóðafulltrúa

17:00 Stjórnmálaályktun

17:30 Ræða varaformanns

18:00 Þingslit

