Landsþing Viðreisnar hófst í morgun og stendur yfir um helgina á Grand hótel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður flokksins, er sjálfkjörin formaður, Daði Már Kristófersson sjálfkjörinn varaformaður og Sigmar Guðmundsson sjálfkjörinn ritari.
Í tilkynningu segir að á landsþinginu komi Viðreisnarfólk saman, rýni í stefnu flokksins og samþykktir. Á þinginu verði lögð fram stjórnmálaályktun auk þess sem kosið verður til forystu og embætta flokksins.
Engin mótframboð hafa borist gegn sitjandi formanni, varaformanni eða ritara en framboð til stjórnar, málefnaráðs og alþjóðafulltrúa eru mörg. Framboðsfrestur rennur út þegar klukkustund áður en gengið er til atkvæða og við hafa bæst nokkur framboð til stjórnar.
Þá hafa borist nokkrar tillögur til breytinga á samþykktum Viðreisnar. Meðal þeirra má nefna tillögu Jóns Gnarr um að nafni flokksins verði breytt úr „Viðreisn“ í „Viðreisn - Frjálslyndir Demókratar“, tillögu frá Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur og fleirum um niðurfelling á kynjakvóta og fléttulista og tillögu stjórnar um nýtt embætti alþjóðafulltrúa sem sinnir samskiptum Viðreisnar við erlenda systurflokka og Bandalag frjálslyndra flokka í Evrópu, ALDE.
Fundað verður til 18 í dag. Dagskrá þingsins má sjá að neðan.
Þorgerður Katrín heldur ræðu klukkan 13 sem verður streymt á bæði YouTube og á Facebook-síðu Viðreisnar.
8:30 Húsið opnar / skráning hefst
9:00 Dagskrá hefst:
Formaður setur þing Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Kosning þingforseta og fundarritara
Samþykkt fundarskapa
9.20 Kynning á drögum á breytingum á samþykktum
9.30 Drög að stjórnmálaályktun kynnt
10.00 Málefnahópar, lota 1: Efnahagsmál/ Innanríkismál/ Jafnréttismál/ Umhverfismál
13.00 Ræða formanns Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
13:40 Hringborð: Atvinnumál
Sveinbjörn Finnsson ræðir við Hönnu Kötu Friðriksson og Daða Má Kristófersson um mótun atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar
14:30 Málefnahópar, lota 2 Atvinnumál/ Heilbrigðismál/ Menntamál/ Utanríkismál
16:30 Hringborð: Spurðu ráðherrana
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Daði Már Kristófersson, Hanna Katrín Friðriksson og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir svara spurningunum þínum.
17:30 Ræða forseta Uppreisnar, Sverrir Páll Einarsson
Fundi frestað til sunnudags
19:30 Fordrykkur í anddyri og landsþingsgleði fram á nótt. Kauptu miða hér
9:30 Hús opnar
10:00 Dagskrá hefst:
Skýrsla framkvæmdastjóra/ kosning endurskoðanda Svanborg Sigmarsdóttir
10:10 Umræða og afgreiðsla á breytingum á samþykktum
11:00 Hringborð um ESB
Sigmar Guðmundsson ræðir við Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, Sigríði Margréti Oddsdóttur, framkvæmdastjóra SA og Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brim um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu og aðild að ESB.
11:45 Afgreiðsla málefnaályktana
12:15 Kosning formanns
13:15 Ræða Guy Verhofstadt, forseta Alþjóðlegu evrópuhreyfingarinnar
14:15 Afgreiðsla ályktana frh.
15:00 Kosning varaformanns og málefnaráðs
15:30 Hringborð um sveitarstjórnarmál
Róbert Ragnarsson ræðir við Gylfa Ólafsson, Lovísu Jónsdóttur, Pétur Markan og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur um stöðu sveitarstjórna og komandi kosningavetur.
16:15 Afgreiðsla ályktana frh
16:45 Kosning ritara, meðstjórnenda og varamanna og alþjóðafulltrúa
17:00 Stjórnmálaályktun
17:30 Ræða varaformanns
18:00 Þingslit