Ísland rampar upp Úkraínu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 19. september 2025 23:27 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Haraldur Þorleifsson að lokinni undirskrift í gær. Stjórnarráðið Samningur um 60 milljóna króna stuðning íslenskra stjórnvalda við verkefnið „Römpum upp Úkraínu" næstu fjögur árin var undirritaður í húsakynnum utanríkisráðuneytisins við Austurhöfn í gær. Forsvígsmaður verkefnisins er Haraldur Þorleifsson, en hann réðst eins og kunnugt er í sambærilegt verkefni á Íslandi fyrir nokkrum árum. „Þetta verkefni fór fram úr öllum væntingum á Íslandi þannig að ég fór að skoða hvort við gætum fært módelið út. Það er oft erfitt að horfa á fréttir af þessum stóru atburðum sem eru að gerast í heiminum og finna enga leið til að hjálpa til," er haft eftir Haraldi í tilkynningu stjórnarráðsins. „Þarna koma saman þörf og lausn, og núna fjármagn og við getum gert eitthvað til að létta á þessum þjáningum. Ísland er friðsælt land og þetta er friðsöm gjöf." Kom ekki annað til greina en að styðja við framtakið Þorgerður Katrín segir að ekkert annað hafi komi ð til greina en að styðja dyggilega við þetta góða og mikilvæga framtak Halla í Úkraínu. Nú stefnum við á að byggja að lágmarki hundrað rampa á ári í Úkraínu, þar sem þörfin er svo sannarlega brýn eftir ríflega þriggja ára varnarbaráttu úkraínsku þjóðarinnar gegn blóðugu landvinningastríði Rússa," segir hún. „Ofbeldið hefur auðvitað skilið mörg eftir sár og slösuð, ekki síst hermenn sem hafa meiðst á vígvellinum við að verja þjóð sína frá yfirgangi Rússa." Tímarammi verkefnisins er frá september 2025 til og með september 2029, en áætlaður kostnaður þess nemur um 120 milljónum króna.