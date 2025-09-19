Þrjú rauð spjöld á Sauðárkróki: Tindastóll fer á Laugardalsvöll Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. september 2025 21:23 Tindastóll er á leiðinni á Laugardalsvöll. Tindastóll er á leiðinni á Laugardalsvöll í úrslitaleik Fótbolta.net bikarsins eftir 3-1 sigur gegn Kormáki/Hvöt. Manuel Martínez skoraði þrennu gegn gestunum sem misstu hausinn gjörsamlega í seinni hálfleik og fengu þrjú rauð spjöld. Martínez kom Tindastóli yfir eftir hálftíma leik með marki úr vítaspyrnu, sendi markmanninn í rangt horn og skaut á mitt markið. Stólarnir leiddu þegar flautað var til hálfleiks og haglél hafði skollið á. Gestirnir frá Blönduósi jöfnuðu nágrannaslaginn snemma í seinni hálfleik þegar Matheus Gotler skoraði gott mark en aðeins tveimur mínútum síðar fékk Goran Potkozarac hins vegar að líta rautt spjald fyrir að taka andstæðing sinn hálstaki. Mikill hiti var á vellinum í þessum hörkuleik og gestirnir trylltust gjörsamlega eftir að Manuel Martínez skoraði annað mark úr víti á 83. mínútu og svo þriðja markið beint úr aukaspyrnu á 87. mínútu. Sigur Tindastóls var þá í raun orðinn að staðreynd, varamaðurinn Dominic Furness fékk rautt spjald fyrir að rífa kjaft og Bocar Djumo ákvað að láta reka sig af velli á lokamínútu uppbótartíma. Tindastóll mun því spila úrslitaleik á Laugardalsvelli næsta föstudag um Fótbolta.net bikarinn, gegn annað hvort Grótta eða Víkingi Ólafsvík sem mætast á morgun. Allar upplýsingar um atvik leiksins eru fengnar af Fótbolti.net. Fótbolti.net Tindastóll Mest lesið Ósk pínir Þórdísi til sigurs: „Ég er ekki mamma eða pabbi hennar“ Sport Býður sig óvænt fram til forseta fyrst kvenna Sport Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Fótbolti Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Fótbolti Littler laug því að hann væri hættur Sport Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Enski boltinn Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Fótbolti „Hugsa að hann eigi alveg inni einhverja sentímetra, jafnvel tíu“ Sport Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Fótbolti Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Enski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Kristian skoraði og lagði upp í stórsigri gegn fyrrum félögum Framlengir um fimm ár og snýr aftur á morgun Sonur Zidane skiptir um landslið Lítil hvíld hjá Man. City | Við ætlum í fjallgöngu Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Dregið í Meistaradeild: Glódís mætir Íslendingum, Arsenal og Barcelona Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Atlético og UEFA rannsaka myndband af hrákanum Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Potter undir mikilli pressu Langfljótastur í fimmtíu mörkin Markaveislur hjá Frankfurt og Sporting Erfið endurkoma hjá De Bruyne Tvenna Rashford tryggði þrjú stig Amanda spilar í Meistaradeildinni Sluppu með stig eftir stórkostlegt mark og annað óheppilegt Sædís og Arna í Meistaradeild Evrópu Fékk viljandi rautt og gæti misst af úrslitaleiknum Mourinho strax kominn með nýtt starf Messi að framlengja við Inter Miami Enduðu á nærbuxunum og gátu ekki flogið Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Ísland stendur í stað þrátt fyrir stórsigur Sjá meira