Gengur laus grunaður um barnaníð og meintar rangfærslur ráðherra Vésteinn Örn Pétursson skrifar 19. september 2025 18:15 Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir Sviðsstjóra hjá lögreglunni segist skilja vel að það komi illa við fólk að maður sem grunaður er um að hafa gengið inn á heimili og brotið á barni skuli ganga laus. Maðurinn var í haldi lögreglu í þrjá daga, en eftir það taldi lögregla sig ekki geta haldið manninum lengur. Þá verður rætt við fyrrverandi stjórnarmann í félagi sem leitaði að olíu á Drekasvæðinu á síðasta áratug, en hann segir skýringar umhverfisráðherra á því að leit hafi verið hætt á sínum tíma ekki standast skoðun. Spjallþáttastjórnendur í Bandaríkjunum hafa brugðist harkalega við því að þáttur Jimmy Kimmel hafi verið tekinn úr loftinu, og segja um ristkoðunartilburði að ræða. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ýjað að því að sjónvarpsstöðvar sem ekki eru hliðhollar honum missi starfsleyfi sitt. Nokkurrar óánægju gætir meðal Grafarvogsbúa með framkvæmdir við Stórhöfða, þar sem á að lengja og stækka umferðareyju. Einn íbúi segir framkvæmdirnar munu stórauka slysahættu. Þá kynnum við okkur nýja róbóta sem teknir hafa verið í notkun við að flokka rusl, ræðum við formann félags heyrnarlausra vegna glæpahópa sem þykjast vera á vegum félagsins og kynnum okkur áhugaverðar bækur sem gefnar voru út í dag, en þær eru prentaðar á útgáfuhófinu sjálfu. Klippa: Kvöldfréttir 19. september 2025 Kvöldfréttir Mest lesið Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Erlent Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Innlent Rannsaka hvort maðurinn hafi haft samræði við ungan drenginn Innlent Karlmaður á fertugsaldri fannst látinn í Hafnarfirði Innlent Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Innlent Rússneskum herþotum flogið inn í lofthelgi Eistlands Erlent Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Erlent Lýsa yfir fullum stuðningi við stjórnendur Sólheima Innlent Stefán Einar greiðir fyrir umdeilda boli Innlent Banna kennslubækur eftir konur í háskólum landsins Erlent Fleiri fréttir Gengur laus grunaður um barnaníð og meintar rangfærslur ráðherra Alvarlega slasaður eftir vélsleðaslys á Langjökli Stefán Einar greiðir fyrir umdeilda boli Breytingar á framhaldsskólastigi: „Við erum að reyna átta okkur á þessu“ Rannsaka hvort maðurinn hafi haft samræði við ungan drenginn Karlmaður á fertugsaldri fannst látinn í Hafnarfirði Lýsa yfir fullum stuðningi við stjórnendur Sólheima Vill að „guð“ taki á þeim sem vilja ekki fækka sveitarstjórnarmönnum Býður Sólveigu á fundinn og kannast ekkert við Virðingu Töldu ekki skilyrði fyrir varðhaldi yfir grunuðum barnaníðingi Kjarasamningur í höfn og atkvæðagreiðslu um verkfall aflýst Fara yfir gögnin en úttekt Viðskiptaráðs sé „skoðun hagsmunaaðila“ Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Hvetja ráðherra til að mæta ekki á fund veitingamanna Bátar sviptir haffærisskírteini og Kourani sækir um náðun Lögreglan leitar manns Á annað hundrað báta óhaffærir vegna ófullnægjandi skoðunar Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Efnisneysla á Íslandi dregst saman en nemur yfir sextán tonnum á mann Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Fór inn á heimili, klæddi sig úr fötunum og sofnaði í stól 3,9 stiga skjálfti í Bárðarbungu Raunvirði íbúða lækkar á ný Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Grunaður um að fara inn á heimili fjölskyldu og brjóta þar á barni Ók á vegavinnumann og flúði vettvang Biðla til fólks að taka vel á móti sölumönnum þó svikahrappar séu á ferð Kimmel tekinn af dagskrá: Donald Trump grafi undan lýðræðinu Bókun 35 fór hnökralaust í gegnum fyrstu umræðu en gæti reynt á í næstu Sjá meira