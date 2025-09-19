Grunaður um að hafa farið inn á heimili og brotið á barni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 19. september 2025 13:59 Meint brot átti sér stað í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taldi sig skorta lagaskilyrði til að krefjast áframhaldandi gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður er um að hafa farið inn á heimili í Hafnarfirði að næturlagi um helgina og brotið á ungu barni. RÚV greindi frá því í gærkvöldi að karlmaður á fimmtugsaldri hefði verið handtekinn eftir að hafa aðfaranótt sunnudags farið inn á heimili fjölskyldu sem hann þekkir og brotið á barninu. Héraðsdómur féllst á þriggja daga gæsluvarðhald yfir karlmanninum að kröfu lögreglu. Hann losnaði úr gæsluvarðhaldi í gær og fór lögregla ekki fram á lengra varðhald yfir manninum því hún taldi lagaleg skilyrði ekki uppfyllt. Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að þótt ekki hafi verið krafist gæsluvarðhalds líti lögregla málið mjög alvarlegum augum. Rannsókn sé í fullum gangi. Fréttin er í vinnslu. Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Ofbeldi gegn börnum Hafnarfjörður Mest lesið Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Erlent Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Innlent Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Innlent Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Erlent Banna kennslubækur eftir konur í háskólum landsins Erlent „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Innlent Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar Innlent Raunvirði íbúða lækkar á ný Innlent Lögreglan leitar manns Innlent Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Innlent Fleiri fréttir Vill að „guð“ taki á þeim sem vilja ekki fækka sveitarstjórnarmönnum Býður Sólveigu á fundinn og kannast ekkert við Virðingu Grunaður um að hafa farið inn á heimili og brotið á barni Kjarasamningur í höfn og atkvæðagreiðslu um verkfall aflýst Fara yfir gögnin en úttekt Viðskiptaráðs sé „skoðun hagsmunaaðila“ Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Hvetja ráðherra til að mæta ekki á fund veitingamanna Bátar sviptir haffærisskírteini og Kourani sækir um náðun Lögreglan leitar manns Á annað hundrað báta óhaffærir vegna ófullnægjandi skoðunar Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Efnisneysla á Íslandi dregst saman en nemur yfir sextán tonnum á mann Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Fór inn á heimili, klæddi sig úr fötunum og sofnaði í stól 3,9 stiga skjálfti í Bárðarbungu Raunvirði íbúða lækkar á ný Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Grunaður um að fara inn á heimili fjölskyldu og brjóta þar á barni Ók á vegavinnumann og flúði vettvang Biðla til fólks að taka vel á móti sölumönnum þó svikahrappar séu á ferð Kimmel tekinn af dagskrá: Donald Trump grafi undan lýðræðinu Bókun 35 fór hnökralaust í gegnum fyrstu umræðu en gæti reynt á í næstu Hundruð milljóna vanti: „Þetta er hreint misrétti“ „Hver ætlar að fylgjast með því að hann komi ekki til baka?“ Vítamínmarkaðurinn á Íslandi eins og villta vestrið Tjáir sig um brottvísun Kourani og tekist á um Jimmy Kimmel Tóku fyrstu skóflustungu að næsta áfanga miðbæjarins á Selfossi „Ýtnir og frekir“ útlendingar þykjist heyrnarlausir til að svíkja af fólki fé BSRB fordæmir áform ríkisstjórnar um að skerða réttindi starfsfólks Sjá meira