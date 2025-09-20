Heilsudagar í Hagkaup standa yfir dagana 11. til 21. september þar sem fjölbreytt úrval heilsutengdra vara er á tilboði og boðið er upp á áhugaverða viðburði fyrir viðskiptavini.
Einn af hápunktum heilsudaga var hlaupaæfing í Heiðmörk mánudaginn 15. september, sem haldin var í samstarfi við ofurhlauparann Rakel Maríu og Nutrilenk.
Þátttakendur fengu þar tækifæri til að prófa bakgarðshring undir leiðsögn Rakelar, sem er þaulreynd í slíku hlaupi.
Viðburðurinn heppnaðist afar vel, þátttaka var frábær, veðrið lék við hópinn og stemningin var jákvæð og hvetjandi. Þetta er í annað sinn sem hlaupaæfing er haldin í tilefni heilsudaga og er sannarlega orðinn fastur liður í heilsudögunum.
„Við finnum að viðskiptavinir okkar kunna vel að meta upplifanir sem tengjast heilsu og vellíðan.
Hlaupaæfingin með Rakel og Nutrilenk var frábært dæmi um slíkt, og við munum halda áfram að þróa fleiri viðburði af þessu tagi,“ segir Eva Laufey, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups.
Yfirskrift heilsudaganna í ár er „Heilsumst fyrir okkur sjálf“ og lögð áhersla á að heilsa getur falist í mörgu smáu sem við gerum daglega, allt frá hreyfingu og næringu til hugleiðslu og góðrar samveru.
Hér fyrir neðan má sjá fleiri myndir frá viðburðinum.