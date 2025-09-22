Lífið

Ljúffengar upp­skriftir undir tuttugu mínútum

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Réttirnir eru fullkomnir fyrir börn og fullorðna.
Réttirnir eru fullkomnir fyrir börn og fullorðna.

Þegar dagurinn er á enda getur verið erfitt að finna út hvað eigi að hafa í matinn, ekki síst þegar tíminn er naumur og krakkarnir orðnir svangir eftir langan dag. Hér eru fjórar uppskriftir sem eru bæði fljótlegar, ljúffengar og barnvænar, allar tilbúnar á innan við 20 mínútum.

Kjúklingur Teriyaki með hrísgrjónum og brokkolí

Hráefni - fyrir fjóra fullorðna

  • 1 bolli hrísgrjón
  • 2 bollar vatn
  • 4 kjúklingabringur, skornar í bita
  • 2 bollar brokkolí, smátt skorið
  • 1 paprika, skorin í strimla
  • 4 msk teriyakisósa (eða blanda af soyasósu og hunangi)
  • 2 msk olía
  • Sesamfræ (valfrjálst)
  • Smá salt

Aðferð

  • Sjóðið hrísgrjónin:

Skolið hrísgrjónin í köldu vatni. Setjið í pott með tveimur bollum af vatni og smá salti. Látið sjóða við vægan hita í tíu til tólf mínútur.

  • Steikið kjúklinginn:

Hitið olíu á stórri pönnu.Steikið kjúklinginn þar til hann er gullinnbrúnn og fulleldaður í gegn.

  • Bætið grænmetinu við:

Setjið brokkolí og papriku á pönnunaog steikið þrjár til fjórar mínútur, eða það til það farið að mýkjast örlítið.

Bætið teriyakisósunni út á pönnuna og blandið saman

Sítrónufiskur með brokkolí og osti á pönnu

Hráefni- fyrir fjóra fullorðna

  • 4 stk laxaflök eða þorsklök, um 150–200 g hvert.
  • 2 tsk olía eða brætt smjör
  • 2 bollar smátt skorið brokkolí
  • ½ bolli rifinn ostur (t.d. mildur cheddar eða mozzarella)
  • 1 tsk sítrónusafi
  • Salt og pipar
  • Smá fersk steinselja eða graslaukur til skrauts

Aðferð

  1. Hitið olíu eða smjör á stórrri pönnu við miðlungshita.
  2. Kryddið fiskinn með salti og pipar og leggjið á pönnuna. Steikið í 3–4 mín á hvorri hlið, eða þar til fiskurinn er eldaður í gegn.
  3. Bætið brokkolíi á pönnuna  síðustu 2–3 mínúturnar og látið það mýkjast örlítið.
  4. Stráið rifnum osti yfir fiskinn og brokkolíið, setjið lok yfir pönnuna í 1–2 mínútur svo að osturinn bráðni.
  5. Kreistið smá sítrónusafa yfir réttinn og berið fram strax með ferskri steinselju eða graslauk til skrauts.

Pasta með grænmeti og sítrónu-jógúrtsósu

Hráefni -fyrir fjóra fullorðna

  • 250 g pasta 
  • 1 stk avókadó, skorið í smáa bita
  • 1 bolli kirsuberjatómatar, skornir í helminga, maís, agúrka og paprika.
  • 2 tsk ólífuolía
  • Salt og pipar

Sítrónu-jógúrtsósa 

  • 3 msk grísk jógúrt eða sýrður rjómi
  • 1 tsk sítrónusafi
  • Salt og pipar
  • 1 tsk hunang 
  • Parmesan

Aðferð

  1. Eldið pastað samkvæmt leiðbeiningum á pakkningu.
  2. Blandið avókadó og grænmetinu, tómötum, maís, papriku eða öðru, saman við.
  3. Bætið ólífuolíu útí g kryddið með salti og pipar eftir smekk.
  4. Blandið saman grískri jógúrt, hunangi, sítrónusafa, smá salti og pipar í litla skál og hellið út á.
  5. Rífið parmesanost yfir.

Einfalt takkó

Hráefni-  fyrir fjóra fullorðna

  • 6–8 litlar mjúkar tortillakökur (eða harðar taco-skeljar)
  • 1½ bolli eldaður kjúklingur í bútum, steikt nautahakk eða baunir
  • 1½ bolli maís
  • 1½ bolli paprika, smátt söxuð
  • 1½ bolli rifinn ostur

Meðlæti:

  • Sýrður rjómi
  • Guacamole
  • Mild salsa sósa
  • Ferskur kóríander
  • Kirsuberjatómatar, skornir í tvennt

Aðferð

  1. Hitið tortillurnar örlítið á þurri pönnu eða í ofni þar til þær verða mjúkar og bragðgóðar.
  2. Setjið kjötið eða baunirnar, maís og papriku ofan á hverja köku.
  3. Stráið rifnum osti yfir.
  4. Bætið sýrðum rjóma, guacamole, salsa, kóríander og kirsuberjatómötum ofan á – eða látið hvern og einn raða sínu meðlæti sjálfur.
Matur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.