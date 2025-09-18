Innlent

Ók á vegavinnumann og flúði vett­vang

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
„Hann bara hunsar þennan lokunarpóst,“ segir Hlynur. Bíllinn á myndinni tengist ekki málinu með beinum hætti.
Ekið var á starfsmann malbikunarfyrirtækisins Colas í gær. Ökumaðurinn gaf í þegar starfsmaðurinn gaf merki um að stöðva. Deildarstjóri öryggis hjá Colas segir uppákomur sem þessar vera daglegt brauð.

„Ökumaðurinn var hérna og smyglaði sér inn fyrir lokunarpóstinn á öfugum veghelmingi og lenti á starfsmanni okkar. Hann bara hunsar þennan lokunarpóst. Starfsmaður okkar er hérna aðeins lengra og réttir út höndina og ætlar að stoppa hann en hann gefur bara í og lendir á hendinni hans,“ segir Hlynur Þór Hjaltason, deildarstjóri öryggis og heilsu hjá Colas.

Starfsmaðurinn tognaði illa á hendi og þurfti að leita sér læknisaðstoðar og verður frá vinnu í um viku. Ökumaður BMW-bifreiðarinnar flúði vettvang.

„Já, þetta er komið í ferli. Það náðist bílnúmer ökumannsins og málið er kært til lögreglu.

Veistu hvernig hann hefur það starfsmaðurinn?

„Hann ber sig sæmilega. Þetta fór betur en á horfðist. Það munaði litlu. Það þarf lítið út af að bregða svo það verði alvarlegt slys.“

Starfsmenn í vegavinnu upplifa óöryggi í vinnu sinni en hversu algengt er það að ökumenn hunsi merkingar sem þessar?

„Þetta er daglegt brauð og gerist ítrekað. Bara á meðan við vorum hérna að undirbúa þetta viðtal þá lentum við í þessu. Fólk er að reyna að smygla sér og hunsa lokunarpósta. Já, því miður er starfsfólkið okkar að lenda í þessu ítrekað. Maður veit ekki hverjar afleiðingarnar verða fyrr en eftir á. En það mun ábyggilega taka góðan tíma að jafna sig á þessu.“

Hlynur Þór Hjaltason, deildarstjóri öryggis og heilsu hjá Colas.

Hann segir að vitundarvakning þurfi að eiga sér stað meðal ökumanna.

„Við viljum einmitt biðla til ökumanna að sýna stillingu og ró og virða lokunarpósta. Það er líf starfsfólks í húfi og allir vilja komast heilir heim eftir góðan vinnudag.“

