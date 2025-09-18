Ekið var á starfsmann malbikunarfyrirtækisins Colas í gær. Ökumaðurinn gaf í þegar starfsmaðurinn gaf merki um að stöðva. Deildarstjóri öryggis hjá Colas segir uppákomur sem þessar vera daglegt brauð.
„Ökumaðurinn var hérna og smyglaði sér inn fyrir lokunarpóstinn á öfugum veghelmingi og lenti á starfsmanni okkar. Hann bara hunsar þennan lokunarpóst. Starfsmaður okkar er hérna aðeins lengra og réttir út höndina og ætlar að stoppa hann en hann gefur bara í og lendir á hendinni hans,“ segir Hlynur Þór Hjaltason, deildarstjóri öryggis og heilsu hjá Colas.
Starfsmaðurinn tognaði illa á hendi og þurfti að leita sér læknisaðstoðar og verður frá vinnu í um viku. Ökumaður BMW-bifreiðarinnar flúði vettvang.
„Já, þetta er komið í ferli. Það náðist bílnúmer ökumannsins og málið er kært til lögreglu.
Veistu hvernig hann hefur það starfsmaðurinn?
„Hann ber sig sæmilega. Þetta fór betur en á horfðist. Það munaði litlu. Það þarf lítið út af að bregða svo það verði alvarlegt slys.“
Starfsmenn í vegavinnu upplifa óöryggi í vinnu sinni en hversu algengt er það að ökumenn hunsi merkingar sem þessar?
„Þetta er daglegt brauð og gerist ítrekað. Bara á meðan við vorum hérna að undirbúa þetta viðtal þá lentum við í þessu. Fólk er að reyna að smygla sér og hunsa lokunarpósta. Já, því miður er starfsfólkið okkar að lenda í þessu ítrekað. Maður veit ekki hverjar afleiðingarnar verða fyrr en eftir á. En það mun ábyggilega taka góðan tíma að jafna sig á þessu.“
Hann segir að vitundarvakning þurfi að eiga sér stað meðal ökumanna.
„Við viljum einmitt biðla til ökumanna að sýna stillingu og ró og virða lokunarpósta. Það er líf starfsfólks í húfi og allir vilja komast heilir heim eftir góðan vinnudag.“