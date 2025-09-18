Messi að framlengja við Inter Miami Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. september 2025 13:15 Lionel Messi mun væntanlega halda kyrru fyrir í Miami. epa/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Flest bendir til þess að Lionel Messi skrifi undir nýjan samning við bandaríska fótboltaliðið Inter Miami. Argentínumaðurinn gekk í raðir Inter Miami sumarið 2023. Síðan hann kom hefur liðið unnið deildabikar Norður- og Mið-Ameríku og varð deildarmeistari í MLS-deildinni í fyrra. Samkvæmt heimildum ESPN eru viðræður Messi og Inter Miami um nýjan samning á lokastigi. Messi, sem er 38 ára, hefur skorað 62 mörk í 75 leikjum fyrir Inter Miami sem er í eigu Davids Beckham. Liðið byrjaði að spila í MLS tímabilið 2020. Messi er einn fjögurra fyrrverandi leikmanna Barcelona sem leika með Inter Miami. Hinir eru Luis Suárez, Sergio Busquets og Jordi Alba. Þjálfari liðsins, Javier Mascherano, er einnig fyrrverandi leikmaður Barcelona. Alls eru tíu argentínskir leikmenn á mála hjá Inter Miami, meðal annars Rodrigo De Paul sem varð heimsmeistari með Messi fyrir þremur árum. Heimsmeistaramótið verður haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó á næsta ári. Telja verður líklegt að Messi taki slaginn með argentínska landsliðinu og spili á sínu sjötta heimsmeistaramóti. Messi hefur leikið 194 landsleiki og skorað 114 mörk. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Björn Borg tók of stóran skammt af eiturlyfjum Sport „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Fótbolti Róbert hættir hjá HSÍ Handbolti Sjáðu dramatíkina á Anfield: Van Dijk skoraði og Simeone brjálaðist Fótbolti Kastaði stól í Eyjum og fékk þriggja leikja bann Handbolti „Maður spyr sig hvar maður á heppnina inni“ Íslenski boltinn Vann Ólympíubrons en ætlar að keppa á Steraleikunum og slá heimsmetið Sport Enduðu á nærbuxunum og gátu ekki flogið Fótbolti Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Enski boltinn Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum Enski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Enduðu á nærbuxunum og gátu ekki flogið Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Ísland stendur í stað þrátt fyrir stórsigur Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum „Maður spyr sig hvar maður á heppnina inni“ Sjáðu dramatíkina á Anfield: Van Dijk skoraði og Simeone brjálaðist „Svekkjandi að við gefum þeim fjögur mörk“ „Sex til sjö leikmenn haltrandi inni á vellinum“ Mourinho tekur við Benfica „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Tvenna Thuram tryggði Inter sigur og PSG fór létt með Atalanta Uppgjörið: HK - Þróttur 4-3 | HK fer með eins marks forskot í senini leikinn eftir rússibanareið Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Fyrirliðinn kom til bjargar og Liverpool fagnaði seint í fimmta sinn John Andrews tekur við KR Cecilía hélt hreinu og Inter komst áfram Klúðruðu víti en sóttu stigið með stórkostlegu skoti Nýi þjálfarinn hvíldi Elías í bikarsigri Eggert lagði upp tvö en slæmt tap hjá liði Stefáns Gæti hrellt félagið sitt eftir sextán daga í burtu að láni Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn Uppgjörið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslaginn en missir Oumar Diouck í leikbann Ágúst hættir hjá Leikni Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Sjá meira