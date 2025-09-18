Ævintýramaðurinn Garpur klifraði með vini sínum Bergi upp á Skessuhorn sem er eitt besta útsýnisfjall Borgarfjarðar. Útsýnið stóð sannarlega undir nafni en aðstæðurnar voru líka krefjandi.
Klifur Skessuhorns er umfjöllunarefni nýjasta þáttar Okkar eigin Íslands en í þeim ferðast Garpur Elísabetarson, dagskrárgerðarmaður vítt og breitt um Ísland og lendir í ýmsum ævintýrum.
Fyrst þurftu þeir félagar að ganga góðan spöl, um þrjá og hálfan tíma, að fjallinu og svo tók við klifið upp Skessuhorn.
„Við getum ekki kvartað yfir deginum en það er alls konar snjór hins vegar í toppunum hérna. Þannig það verður spennandi að sjá hvað tekur á móti okkur því ofar sem við komumst. Við erum ekkert endilega alveg undir það búnir,“ sagði Garpur rétt áður en bröltið byrjaði.
Bröltið fór vel ofan í mennina tvo enda nóg af góðum steinum til að grípa. Eftir því sem þeir komust ofar fór bröltið að verða snúnara, klaki og bleyta flæktust þar aðeins fyrir.
„Það eru hálfgrillaðar aðstæður, það er einhvers konar klaki en hann er laus og ekki djúpur. Samt svolítið blautt undir en það er sleipt samt,“ sagði Garpur þegar þeir voru komnir langt upp á fjallið.
„Það er orðið fallegt. Vonandi lendum við ekki í skýjum upp á toppi. Þetta er búið að vera skemmtilegt brölt þannig það skiptir eiginlega ekki máli,“ sagði Garpur þegar voru alveg að koma að toppinum.
Efst blasti síðan við snæviþaktur toppur og óviðjafnanlegt útsýni. Síðan gengu þeir niður fjallið í kvöldsólinni.