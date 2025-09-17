„Svekkjandi að við gefum þeim fjögur mörk“ Hjörvar Ólafsson skrifar 17. september 2025 23:36 Sigurvin Ólafsson var svekktur með hversu auðveld mörk Þróttur fékk á sig í Kórnum í kvöld. Vísir/Pawel Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar, segir stöðuna fína þrátt fyrir 4-3 tap í fyrri leik liðsins við HK í baráttu liðanna um að komast í úrslit umspils um sæti í efstu deild karla í fótbolta sem fram fór í Kórnum í kvöld. „Þetta var ekkert endanlega sú leikmynd sem ég bjóst við fyrir leikinn. Það var 0-0 í hálfleik en svo fór bara að hellirigna í seinni hálfleik og mörkunum rigndi inn. Við búum til sjö mörk í seinni hálfleiknum sem er svekkjandi,“ sagði Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar, svekktur. „Leikmenn geta alltaf gert mistök og ég get ekki álasað þeim fyrir það að mistakast inni á vellinum. En að lenda í því að öll fjögur mörkin koma eftir mistök af okkur hálfu er bagalegt. Það er hins vegar bara hálfleikur og staðan er 4-3. Við höfum fulla trú á að við munum klára þetta verkefni og fara áfram,“ sagði Sigurvin borubrattur. „Strákarnir eiga hrós skilið fyrir að hafa ekki misst móðinn eftir að hafa lent í mótlæti. Það er margt sem á eftir að gerast í þessu einvígi og mikilvægt að missa ekki andann þrátt fyrir að á móti blási. Við hefðum viljað landa sigri eftir að hafa komist í 3-2 og það var lítið að frétta hjá þeim. Við klárum þetta bara í staðinn á heimavellinum okkar,“ sagði hann þar að auki. „Mér fannst við spila þennan leik vel og ef við sleppum því að gefa þeim mörk í seinni leiknum þá fer þetta vel. Við endurheimtum sterka leikmenn í seinni leikinn sem er auðvitað jákvætt. Þeir sem komu inn í þennan leik stóðu sig vel og nú leggjumst við allir saman á eitt að ná í jákvæð úrslit í seinni leiknum,“ sagði Sigurvin um komandi viðureign. Íslenski boltinn Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík Mest lesið „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Fótbolti „Sex til sjö leikmenn haltrandi inni á vellinum“ Fótbolti „Svekkjandi að við gefum þeim fjögur mörk“ Fótbolti Mourinho tekur við Benfica Fótbolti Janus sagður á leið til Barcelona Handbolti Uppgjörið: HK - Þróttur 4-3 | HK fer með eins marks forskot í senini leikinn eftir rússibanareið Íslenski boltinn Fyrirliðinn kom til bjargar og Liverpool fagnaði seint í fimmta sinn Fótbolti John Andrews tekur við KR Íslenski boltinn Uppþot í Eyjum: „Í kvöld töpuðu íþróttirnar“ Handbolti Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn Fótbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri „Svekkjandi að við gefum þeim fjögur mörk“ „Sex til sjö leikmenn haltrandi inni á vellinum“ Mourinho tekur við Benfica „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Tvenna Thuram tryggði Inter sigur og PSG fór létt með Atalanta Uppgjörið: HK - Þróttur 4-3 | HK fer með eins marks forskot í senini leikinn eftir rússibanareið Fyrirliðinn kom til bjargar og Liverpool fagnaði seint í fimmta sinn John Andrews tekur við KR Cecilía hélt hreinu og Inter komst áfram Klúðruðu víti en sóttu stigið með stórkostlegu skoti Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Nýi þjálfarinn hvíldi Elías í bikarsigri Eggert lagði upp tvö en slæmt tap hjá liði Stefáns Gæti hrellt félagið sitt eftir sextán daga í burtu að láni Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn Uppgjörið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslaginn en missir Oumar Diouck í leikbann Ágúst hættir hjá Leikni Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Partey lýsti sig saklausan af ákærum um nauðgun Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Sjá meira