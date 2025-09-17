Innlent

Segja á­form ráð­herra grafa undan þjónustu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Logi Einarsson, menningarráðherra.
Logi Einarsson, menningarráðherra. Vísir/Vilhelm

Blindrafélagið hafnar áformum menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra um að sameina eigi Hljóðbókasafnið við Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn og Kvikmyndasafn Íslands. Í yfirlýsingu segir að áformin grafi undan sérhæfðri þjónustu.

Í byrjun mánaðar kynnti Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra áform sín um að gera Hljóðbókasafnið og Kvikmyndasafn Íslands að sérstökum einingum innan Landsbókasafnsins. Með því væri verið að leysa yfirvofandi húsnæðisvanda Hljóðbókasafnsins.

Í yfirlýsingu frá Blindrafélaginu hafna þau þeim áformum þar sem þau grafi undan sérhæðri þjónustu fyrir blinda, sjónskerta og prentleturshömluðum einstaklingum. Hljóðbókarsafnið byði upp á þjónustu sem veitir þessum hópi jafnrétti til náms, upplýsingaaðgengi og aukna menningarþátttöku.

Blindrafélagið sakar ráðuneytið um svokallað sýndarsamráð og brjóti það í bága við skuldbindingar stjórnvalda samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Með sameiningunni gera yfirvöld meðlimum Blindrafélagsins erfiðara fyrir að stunda vinnu og nám.

„Þó að Blindrafélagið hafi vissulega verið boðað til funda hjá ráðuneytinu var ljóst að ákvörðun hafi þegar verið tekin og ekkert tillit yrði tekið til okkar afstöðu,“ segir í yfirlýsingunni sem undirrituð er af Sigurþóri U. Hallfreðssyni, formanni Blindrafélagsins.

Hljóðbókasafnið sé þá ekki safn í hefðbundnum skilningi heldur breytir það bókum í aðgengilegt form. Það sé því óraunhæft að ætlast til að gervigreind taki við framleiðslunni þegar ekki hefur verið fjárfest í tækniinnviðum sem til þess þarf eða samið við rétthafa.

„Þróun á Norðurlöndum er ekki samanburðarhæf við Ísland vegna smæðar málsvæðisins og notendahóps. Hér er ekki heldur til staðar aðgengislöggjöf eða styrkjaumhverfi sem tryggir almennt aðgengi að menningu.“

Með yfirlýsingunni vill Blindrafélagið leggja áherslu á að undirbúningur sameiningar safnanna verði stöðvaður og Hljóðbókasafnið starfi áfram sem sérhæfð eining. Þá kalla þau einnig eftir raunverulegu samráði með fulltrúum notenda um hver framtíð Hljóðbókarsafnsins sé.

