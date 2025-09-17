John Andrews tekur við KR

John Andrews hefur tekið við störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá KR, sem spilar í Lengjudeildinni í fótbolta.
John er menntaður UEFA Pro þjálfari og hefur starfað við þjálfun í tæplega tvo áratugi, meðal annars hjá Aftureldingu, Knattspyrnusambandi Íslands, Knattspyrnusambandi Írlands, Liverpool FC International Academy, Völsungi og Víkingi.
Hann hefur mikla reynslu af þjálfun hér á landi og stýrði síðast kvennaliði Víkings í Bestu deildinni en var látinn fara í sumar eftir slæma byrjun á tímabilinu.
Ásamt því að þjálfa meistaraflokk mun John hafa umsjón með starfi yngri flokka kvenna hjá KR.
KR endaði í fimmta sæti Lengjudeildarinnar á síðasta tímabili og spilaði síðast í deild þeirra bestu fyrir þremur árum en stefnir þangað aftur.
„Þetta kom mér mjög á óvart. Í fyrsta sinn í yfir tuttugu ár var ég spurður út í starf mitt í viðtali eftir leikinn við Þór/KA. Ég sá margt jákvætt í gangi og var virkilega peppaður fyrir því að snúa þessu við,“ segir John Andrews sem var látinn fara sem þjálfari Víkinga í Bestu-deild kvenna í gær.