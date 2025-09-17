Dæmi eru um að Vökudeild Landspítalans hafi þurft að sinna nýburum með fráhvarfseinkenni vegna nikótínnotkunar móður á meðgöngu. Þessi börn krefjist meiri inngripa og eru með lengri sjúkrahúslegu en önnur börn. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum Sýnar.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kallar eftir því að fríverslunarsamningi sambandsins við Ísrael verði ógildur tímabundið. Óvíst er hvort stórum orðum hans og framkvæmdastjóra sambandsins verði fylgt eftir vegna andstöðu stórra ríkja.
Innviðaráðherra hefur lagt fram frumvarp á Alþingi um breytingar á leigubílamarkaði. Markmiðið er að tryggja öryggi farþega. Við ræðum við forsvarsmenn Hopp Leigubíla sem segjast efins um að takmarkinu verði náð og óttast fækkun leigubílstjóra.
Sex manna fjölskylda sem fékk samþykkt kauptilboð í húsnæði í apríl er orðin langþreytt á sölukeðjum sem ítrekað slitna. Það myndi bæta ástandið talsvert ef fólk sem hyggur á kauptilboð hafi greiðslumatið til reiðu og lánsloforð frá bankanum.
Viðreisn vill skoða að stytta sumarfrí grunnskólabarna í Reykjavík til að sporna gegn félagslegri einangrun barna. Flutningsmaður tillögunnar kveðst hafa áhyggjur af umræddum börnum sem hafi allt of langan tíma til að einangra sig yfir sumarmánuðina. Á Íslandi sé faraldur einmanaleika.
Við ræðum við Árbæinginn Emil Ásmundsson sem eftir meiðslahrjáðan feril hefur sett fótboltaskóna upp á hillu aðeins þrítugur að aldri. Fimmta hnéaðgerðin á rúmum áratug gerði útslagið.
