Slökkviliðsmenn á Suðurlandi voru ræstir út um klukkan 15.30 í dag til að slökkva eld í ruslageymslu í fjölbýlishúsi við Fossveg á Selfossi.
Viðbragðsaðilum barst tilkynning um eld í ruslatunnu innandyra, að sögn Garðars Más Garðarssonar, varðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi.
Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Árnessýslu, segir slökkvistarf hafi gengið vel. Engan hafi sakað. Reyndar hafi eldur kviknað í gær í annarri geymslu sem liggur við sama hús. Óljóst sé hvort málin tengist.
