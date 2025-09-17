Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Sindri Sverrisson skrifar 17. september 2025 13:13 Hermann Hreiðarsson gæti stýrt liði upp úr Lengjudeildinni annað árið í röð, eftir að hafa komið ÍBV upp í fyrra. vísir/Lýður Umspilið um laust sæti í Bestu deild karla hefst í kvöld. Tveir Eyjapeyjar stýra liðum gegn hvor öðrum í undanúrslitunum, þegar HK og Þróttur mætast í Kórnum. Þjálfari HK-inga sótti sér aukaþekkingu á ferð liðsins til Húsavíkur. Þórsarar tryggðu sér um helgina sigur í Lengjudeildinni og nú tekur við fjögurra liða umspil um seinna lausa sætið í Bestu deildinni. HK, Þróttur, Keflavík og Njarðvík ætla sér það sæti. Umspilið í Lengjudeild karla 2025. Eitt lið tryggir sér sæti í Bestu deildinni.KSÍ Þjálfarar HK og Þróttar koma báðir úr Vestmannaeyjum, þeir Hermann Hreiðarsson og Sigurvin Ólafsson, og verður spennandi að fylgjast með skák þeirra. „Við höfum mæst nokkuð oft og erum alveg að fá leið hvor á öðrum,“ sagði Hermann léttur í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld, áður en hann bætti við: „Það er alltaf jafngaman að spila við liðin hjá Venna. Hann spilar skemmtilegan fótbolta og þetta verður hörkuviðureign.“ Innslagið má sjá hér að neðan. HK-ingar unnu tvo síðustu leiki sína fyrir lok deildarkeppninnar, á meðan Þróttur tapaði síðustu tveimur sínum, og virðist Hermann hafa sótt sér aukaþekkingu í lokaumferðinni þegar HK vann 4-0 sigur gegn Völsungi á Húsavík. „Við fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík,“ sagði Hermann léttur í bragði án þess að útskýra það neitt nánar. Takist Hermanni að koma HK upp í Bestu deildina myndi hann afreka það að koma liði upp tvö ár í röð, eftir að hafa unnið deildina með ÍBV í fyrra. „Við erum búnir að enda þetta vel [deildarkeppnina] og komum stemmdir í þetta. Það er allt undir núna og fjögur hörkulið í skemmtilegri keppni. Þeir [Þróttarar] eru búnir að eiga frábært tímabil. Við erum búnir að spila tvo leiki við þá í sumar, hörkuleiki, og við eigum von á því sama núna,“ sagði Hermann. Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík HK Mest lesið Linsan datt út en varði samt tvö víti Enski boltinn Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Fótbolti Rosalegt prump samherja setti Hatton út af laginu Golf Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Enski boltinn Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Enski boltinn Sonur Rickys Hatton tjáir sig: „Elska þig, pabbi“ Sport Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Íslenski boltinn Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Íslenski boltinn Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við Fótbolti Hákon reyndist hetja Brentford Enski boltinn Fleiri fréttir Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Líktu varnarleik KR við varnarleik fimmtugs old boys liðs Sjáðu hvernig ÍA lyfti sér af botninum og mörkin í Smáranum „Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Lárus Orri: Fórum í „Fuck you mode“ Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Sjáðu mörkin úr mettapi KR Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Uppgjör: FHL - Breiðablik 1-5 | Breiðablik náði 11 stiga forystu á toppnum og felldi FHL um leið Uppgjörið: FH - Fram 2-2 | Dramatík í Krikanum Uppgjörið: KR - Víkingur 0-7 | KR-ingar niðurlægðir á heimavelli Sturluð lokaumferð fyrir skiptingu: Hvaða lið enda fyrir ofan strik? Þórsarar upp í Bestu deildina en Selfoss féll „Síðasti hálfi mánuðurinn hefur verið hundleiðinlegur“ „Þeir sem standa sig betur hreppa hnossið“ Uppgjör: Stjarnan - Fram 3-1 | Stjörnukonur komust upp í fjórða sæti með sigri gegn Fram KR verður án tveggja sem fengu heilahristing á æfingu Uppgjörið: FH - Víkingur 1-2 | Víkingar á mikilli siglingu Uppgjörið: Þór/KA - Þróttur 0-1 | Keyra heim með sigur í farteskinu Sjá meira