Íslenski boltinn

Um­spilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningar­deildinni á Húsa­vík“

Sindri Sverrisson skrifar
Hermann Hreiðarsson gæti stýrt liði upp úr Lengjudeildinni annað árið í röð, eftir að hafa komið ÍBV upp í fyrra.
Hermann Hreiðarsson gæti stýrt liði upp úr Lengjudeildinni annað árið í röð, eftir að hafa komið ÍBV upp í fyrra. vísir/Lýður

Umspilið um laust sæti í Bestu deild karla hefst í kvöld. Tveir Eyjapeyjar stýra liðum gegn hvor öðrum í undanúrslitunum, þegar HK og Þróttur mætast í Kórnum. Þjálfari HK-inga sótti sér aukaþekkingu á ferð liðsins til Húsavíkur.

Þórsarar tryggðu sér um helgina sigur í Lengjudeildinni og nú tekur við fjögurra liða umspil um seinna lausa sætið í Bestu deildinni. HK, Þróttur, Keflavík og Njarðvík ætla sér það sæti.

Umspilið í Lengjudeild karla 2025. Eitt lið tryggir sér sæti í Bestu deildinni.KSÍ

Þjálfarar HK og Þróttar koma báðir úr Vestmannaeyjum, þeir Hermann Hreiðarsson og Sigurvin Ólafsson, og verður spennandi að fylgjast með skák þeirra.

„Við höfum mæst nokkuð oft og erum alveg að fá leið hvor á öðrum,“ sagði Hermann léttur í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld, áður en hann bætti við: „Það er alltaf jafngaman að spila við liðin hjá Venna. Hann spilar skemmtilegan fótbolta og þetta verður hörkuviðureign.“ Innslagið má sjá hér að neðan.

HK-ingar unnu tvo síðustu leiki sína fyrir lok deildarkeppninnar, á meðan Þróttur tapaði síðustu tveimur sínum, og virðist Hermann hafa sótt sér aukaþekkingu í lokaumferðinni þegar HK vann 4-0 sigur gegn Völsungi á Húsavík.

„Við fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík,“ sagði Hermann léttur í bragði án þess að útskýra það neitt nánar. Takist Hermanni að koma HK upp í Bestu deildina myndi hann afreka það að koma liði upp tvö ár í röð, eftir að hafa unnið deildina með ÍBV í fyrra.

„Við erum búnir að enda þetta vel [deildarkeppnina] og komum stemmdir í þetta. Það er allt undir núna og fjögur hörkulið í skemmtilegri keppni.

Þeir [Þróttarar] eru búnir að eiga frábært tímabil. Við erum búnir að spila tvo leiki við þá í sumar, hörkuleiki, og við eigum von á því sama núna,“ sagði Hermann.

Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík HK

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið