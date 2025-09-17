Spurning barst frá 55 ára konu: „Hvernig getur kona sem er komin í tíðahvörf fundið neistann til að stunda kynlíf aftur? Ég er að taka breytingaskeiðsþrennuna þ.e. Estrogel, testogel og utrogestan. En það er voða lítið að gerast hvað kynlífið varðar en mér var sagt af lækni að testogelið myndi boosta upp kynlöngunina hjá mér. En það hefur enn ekki gerst.“
Mín kæra þú ert ekki ein! Ég fæ spurningar um breytingaskeiðið frá mörgum sem eru að ganga í gegnum þetta skeið en einnig frá mökum þeirra. Oftast eru þessar spurningar um það hvernig hægt sé að auka kynlöngun eða unað í kynlífi.
Leggangaþurrkur, skapsveiflur, svefnvandi, hitakóf, heilaþoka, kvíði, þunglyndi, gleymska, minni kynlöngun og erfiðleikar með að viðhalda athygli. Það er kannski ekki skrítið að þetta skeið hafi alls konar áhrif á okkur. Þetta tímabil er mislangt og hefur mismikil áhrif á daglegt líf. Sumar konur finna lítið fyrir þessum einkennum á meðan aðrar finna mikið fyrir þeim og upplifa töluverða vanlíðan. Umræðan um breytingaskeið kvenna hefur aukist síðustu ár sem og úrræðum sem eru í boði fyrir konur og leghafa. Best er auðvitað að ræða við sinn lækni til að kanna hvaða leiðir gætu hentað.
Varðandi kynlífið þá er því miður engin töfralausn. Sumar konur finna fyrir aukinni kynlöngun þegar þær fara á hormónauppbótarmeðferð á meðan aðrar halda áfram að finna fyrir lítilli kynlöngun. Oft er erfitt að átta sig á því hvað það er sem er að hafa áhrif á kynlöngun. Allt ofantalið eru þættir sem geta dregið úr kynlöngun. Auk þess sem leggangaþurrkur getur leitt til óþæginda eða sársauka við samfarir. Því er gott að eiga sleipiefni og gefa líkamanum lengri tíma til að örvast. Minni kynlöngun má einnig rekja til viðhorfsbreytinga sem koma fram á þessum aldri.
Konur á þessu æviskeiði leyfa sér oft að taka meira pláss, gera meira af því sem þær vilja gera og þá í leiðinni taka þær oft skref til baka frá því að hugsa eins mikið um þarfir allra annarra. Sem er auðvitað frábær þróun en getur leitt til þess að viljinn til að hafa fyrir að kveikja á kynlöngun getur minnkað líka.
Fyrir þær sem eru skynsegin, þ.e. með ADHD eða einhverfu, getur breytingaskeiðið ýtt enn frekar undir skynúrvinnsluvanda og erfiðara getur verið að þola áreiti sem trufla. Skyndilega er of blautur koss eða ljósaperan í lampanum nóg til að þú dettir úr stuði. En einnig geta einkenni ADHD/einhverfu orðið meira áberandi eða erfiðara getur reynst að ná utan um daglegt líf.
Hér koma góðu fréttirnar! Nú er tækifæri til að taka kynlífið í gegn. Það er aldrei of seint að byrja að stunda það kynlíf sem þig langar til að stunda. Kynlíf er ekki bara samfarir og þín fullnæging skiptir máli, ef þú vilt að kynlíf leiði til fullnægingar. Ef þú hefur verið að gera þér upp fullnægingu þá er þetta tíminn til að hætta því. Sjálfsfróun er frábær leið til að prófa sig áfram.. og já, það má fróa sér þó þú sért í langtímasambandi. Sumar konur gætu þurft meiri örvun eða lengri tíma til að fá fullnægingu. Nú er gott að komast að því hvað kveikir í kynlöngun þinni. Er það kynlíf sem þið stundið í dag gott? Eða myndir þú vilja gera breytingar? Og hvað finnst þér gott eftir kynlíf?
Frekar en að búast við því að kynlöngun kvikni út frá hormónauppbótarmeðferð er gott að læra inn á þínar kveikjur. Kveikjur eru allt það sem ýtir undir kynlöngun. Að finna kveikjur og að ýta undir kynlöngun er eitthvað sem þú gerir fyrir þig! Ferðalagið þangað felst í mörgum litlum skrefum frekar en einu stóru. Byrjaðu á því að setja fókus á unað í daglegu lífi. Taktu eftir því hvað ýtir undir greddu og leyfðu þér hægt og rólega að kynnast því sem kveikir á þinni kynlöngun. Í dag er aukið aðgengi að hljóðbókum og erótískum sögum sem eru hannaðar með konur í huga. Einnig eru hvíld og hreyfing oft lykilþættir í því að líða betur og styðja þannig við kynlöngun.
Leyfið ykkur að liggja hlið við hlið og frekar en að ákveða að þið ætlið að stunda kynlíf. Sjáðu til hvort líkaminn og kynlöngunin vakni hægt og rólega. Með því að draga úr pressu og taka allar þessar væntingar í burtu er hægt að setja fókus á unað og snertingu. Það má gefa sér leyfi til að taka lengri tíma og njóta frekar en að fylgja fyrirfram ákveðnu handriti. Kynlöngun er ólík á ólíkum tímabilum og það er líka allt í lagi að sum tímabil einkennist af minni kynlöngun. Gangi þér vel <3