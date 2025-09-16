Kristall Máni Ingason kom inn af varamannabekk Sønderjyske og skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri á útivelli gegn Hvidovre í þriðju umferð dönsku bikarkeppninnar í fótbolta.
Sønderjyske komst yfir eftir markmannsmistök um miðjan fyrri hálfleik og átti skot í slánna rétt fyrir hálfleik en heimamenn Hvidovre jöfnuðu snemma í seinni hálfleik.
Kristall var þá nýkominn inn á og átti eftir að láta að sér kveða. Hann fékk boltann í teignum á 68. mínútu og slúttaði vel úr erfiðu færi.
Það reyndist sigurmark leiksins og Sønderjyske heldur áfram í sextán liða úrslit.
Daníel Leó Grétarsson var ekki í leikmannahópi Sønderjyske en hann spilaði í vinstri bakverði um síðustu helgi. Rúnar Þór Sigurgeirsson leysti hann af og spilaði í vinstri bakverðinum í dag.