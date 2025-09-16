Rændi bíl í Veiðivötnum og ók undir áhrifum af vettvangi Árni Sæberg skrifar 16. september 2025 13:40 Dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Suðurlands á Selfossi. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur til sex mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að hafa rænt bíl af manni í veiðivötnum og ekið undir áhrifum áfengis og kannabisefna af vettvangi. Í dómi Héraðsdóms Suðurlands yfir manninum, sem kveðinn var upp í gær, segir að hann hafi verið ákærður fyrir rán með því að hafa þriðjudaginn 1. ágúst 2023, í Veiðivötnum við Stóra Fossvatn í Rangárþingi ytra, með líkamlegu ofbeldi og hótunum um líkamlegt ofbeldi þvingað mann til að afhenda honum bíl og lykla að bílnum. Nánar tiltekið hafi hann tekið með hægri hendi í hálskraga á jakka sem maðurinn klæddist, hrinda honum, kreppa vinstri hnefa og endurtekið hóta honum barsmíðum ef hann afhenti honum ekki lyklana, og síðan þegar það hafð tekist ekið bifreiðinni þaðan á brott. Undir áhrifum Þá hafi hann verið ákærður fyrir umferðarlagabrot, með því að hafa í kjölfar ránsins ekið bílnum undir áhrifum áfengis og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana-og fíkniefna uns lögregla stöðvaði aksturinn á Þjórsárdalsvegi suður af Hrauneyjum í Rangárþingi ytra. Í blóðsýni hafi vínandamagn mælst 0,75 prómill og tetrahýdrókannabínól 5,3 nanógrömm í millilítra. Játaði og sagðist iðrast Í dóminum segir að maðurinn hafi mætt fyrir dóm og játað brot sín skýlaust. Hann hafi sagst iðrast gjörða sinna og sagt að um einstakt tilvik hefði verið að ræða, hann legði slíka háttsemi ekki í vana sinn. Með hliðsjón af játningu mannsins hafi refsing hans hæfilega verið ákveðin hálfs árs skilorðsbundin fangelsisvist. Þá skyldi hann greiða 300 þúsund króna sekt í ríkissjóð og allan sakarkostnað, samtals rúmlega 500 þúsund krónur. Dómsmál Mest lesið Ótrúlegur árekstur: „Ég sá bara dekk og púströr“ Innlent Trump-liðar heita hefndum Erlent Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Innlent Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Innlent Skýrt að Ísland sé ekki griðastaður stríðsglæpamanna Innlent Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Vonar að fólk taki ekki mark á auglýsingum þar sem farið er með rangindi Innlent Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Erlent Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Innlent Fleiri fréttir Eldgos geti hafist hvenær sem er Rændi bíl í Veiðivötnum og ók undir áhrifum af vettvangi Vonar að fólk taki ekki mark á auglýsingum þar sem farið er með rangindi Ótrúlegur árekstur: „Ég sá bara dekk og púströr“ Merki um að gjá í samfélaginu sé að stækka Skýrt að Ísland sé ekki griðastaður stríðsglæpamanna Stjórnvöld ætli að hafa yfirhöndina gagnvart skipulögðum glæpahópum Ísraelar sakaðir um þjóðarmorð og dómsmálaráðherra styður lögregluna í aðgerðum gegn Hells Angels Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað Munu áfram stýra fastanefndunum Fá að halda framkvæmdum áfram í bili Eldur í geymslu í blokk á Selfossi Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Flestir sem skráðu sig í Skorradalshrepp fá að kjósa Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Sló töskunni í vélarhlíf lögreglubifreiðar „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Þrjú innbrot og alltaf fúlsað við verkunum: „Þetta er kannski smá yfirlýsing“ Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Fjöldi glæpahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á tíu árum „Ekki algengt að svona lekar verði“ Stóraukning skipulagðrar glæpastarfsemi og innbrotahrina hjá listamanni Flugvél með fjórum innanborðs fór út af flugbraut Kallar eftir náðun Kouranis og brottvísun strax á morgun Tiltekt ríkisstjórnar eins og að taka sokk af gólfi unglings Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Sjá meira